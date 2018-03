Egy századra Cseh Európa-csúcsától

Milák Kristóf valóra válthatja a szövetségi kapitány, Sós Csaba merész jóslatát

Nincs a hosszú szabadságát töltő háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka, nincs – most már nem is lesz – a kedden visszavonult Gyurta Dániel, de van Milák Kristóf, és ha az alig 18 éves tárnoki fenomén elindul az országos úszóbajnokságon, akkor garantált a szenzáció! Az érdiek felnőtt vb-ezüstérmes, junior világbajnok szupertehetsége tegnap, a 120. úszó-ob nyitónapján Debrecenben 1:52,71 perces idővel nyerte a 200 méter pillangót, mindössze egyetlen századdal elmaradva Cseh László tízéves, a pekingi olimpián úszott Európa- és természetesen országos csúcsától.

A hazánkban királykategóriának számító szám döntője felért egy Eb-fináléval: az egyes pályán a sokszoros világ- és Európa-bajnok Cseh László, a kettesen Tekauer Márk, a hármason az ifjúsági olimpiai bajnok Biczó Bence, a négyesen Milák, a hatoson az olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás, de a hetesre, nyolcasra is jutott klasszis az ifjúsági világbajnok Márton Richárd és az ifi olimpiai bajnok Grátz Benjámin személyében.

De hiába volt a pazar mezőny, szerda este Milák külön versenyt úszott. Azonnal az élre állt, egyre növelte előnyét, és amikor az óra 1:52,71-en állt meg, felordított a lelátó. Kenderesi 1:54,14-gyel második, Cseh 1:56,45-tel harmadik lett. Milák ideje természetesen a világ idei legjobbja.

– Nem céloztam meg ezt az időt, csak beugrottam, és úsztam – mondta három perccel a célba érkezése után a boldog győztes, aki 193 centije mellé már meghaladta a 80 kilót, s ahogy edzője, Selmeci Attila elárulta, már kezd férfi lenni a kamaszból. – Persze azért könnyítettünk egy kicsit az edzéseken az utolsó héten, valamelyest rákészültem a bajnokságra, de ilyen időre nem számítottam. Utólag azt mondom, szerencsére egy századmásodperccel elmaradtam az Európa-csúcstól, így nem kell automatikusan doppingvizsgálatra mennem, kinek hiányzik a tortúra?

A jelek szerint az ifjú zseninek még viccelődni is van ereje… A szakemberek egyébként arra hívták fel a figyelmet, hogy Milák lassabban kezdett, mint tavaly ilyenkor (25,07 50 m-nél, 53,92 féltávnál), de aztán szédületes második százat repesztett, azaz már jól be tudja osztani az idejét. Felvetésemre, hogy talán igaza lesz Sós Csaba szövetségi kapitánynak, aki idén már világcsúcsot vár Miláktól, a versenyző szégyenlősen elmosolyodott: – De szép is lenne, persze ebben a magasságban már minden századot egyre nehezebb lefaragni.

A nap másik szenzációja az élete első ob-ján induló, kilencszeres uszonyos búvárúszó világbajnok, a debreceni Senánszky Petra győzelme 50 méter gyorson, 25,62 mp-es idővel.