Eden Hazard a bálványa

A Rebrov–Petrjak ukrán duó győzelemre vezetné a Fradit a Vidi ellen

Szergej Rebrov még csak tíz napja a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője, de már vasárnap olyan vizsgafeladat előtt áll, amelynek megoldása hatással lehet az egész szezon alakulására: 18 órai kezdettel az Európa-liga csoportkörébe jutott Mol Vidit fogadják az éllovas zöld-fehérek az NB I 7. fordulójában. A Fradi-csütörtökön a két veretlen rangadójáról faggattuk az ukrán mestert s fiatal honfitársát, az eddig hat bajnoki mérkőzésen három gólt szerző Ivan Petrjakot, a transfermarkt.de becslése alapján az NB I legértékesebb – a fehérvári Armin Hodzichoz hasonlóan kétmillió ­eurót érő – játékosát.

„Tíz nap alatt még nem tudtam hitelt érdemlő képet kialakítani a Ferencvárosról, mindenki roppant ambiciózus, minden játékos bizonyítani akar az új edzőnek, s talán éppen ez a túlzott akarás ütött vissza a legutóbbi bajnoki fordulóban Mezőkövesden. Kicsit ész nélkül játszott a csapat, iszonyatos akarással, de ennek szervezetlenség lett a következménye, s csak a hosszabbításban szerzett Böde-góllal tudtunk felülkerekedni. De a legfontosabb az, hogy hazavittük a három pontot” – kezdte a sajtóbeszélgetést a 44 éves, angolul is perfektül kommunikáló szakember, akit ezúttal is elkísért alkalmanként tolmácsként is funkcionáló ügynöke, a kárpátaljai Varga Sándor, akitől nagyon fontos információ­kat kapott Rebrov, mielőtt a Fradihoz szerződött.

„Sándor élete jelentős részét Budapesten élte le, mindent tud a magyar futballról, így én is bőséggel informálódtam leendő munkahelyemről. Tudom, hogy 1975-ben az én egykori klubom, a Dinamo Kijev KEK-döntőt játszott a Ferencvárossal, és azt is tudom, micsoda múltja és jelene van a Fradinak. Magam is tapasztalom, hogy milyen magas szinten áll most is, minden tekintetben, s bízom benne, hogy az én munkámmal még magasabb szintre jutunk. Tisztában vagyok az elnök úr (Kubatov Gábor – a szerk.) elvárásaival, s nyilvánvaló, hogy nekem is a bajnoki cím megszerzése a célom” – mondta Rebrov.

A trénert természetesen megkérdeztük a vasárnapi, Mol Vidi elleni csúcsrangadó esélyeiről is. „Roppantul tisztelem a fehérváriakat, derekasan helytálltak az AEK Athén ellen, elemezzük is a játékukat, de az az igazság, hogy engem igazából a saját csapatom érdekel. Továbbra is magas intenzitású és tempójú futballt követelek meg a játékosaimtól, most még az út elején járunk, de bízom benne, hogy idővel a saját képemre tudom formálni a Fradit. Jelenleg az a legfontosabb feladatom, hogy megtapasztaljam: kik azok a játékosok, akik a legalkalmasabbak a céljaim megvalósítására.”

Rebrovtól megkérdeztem, az átigazolási határidő lejártáig, péntek éjfélig terveznek-e további csapaterősítést.

„Tudom, hogy a klubvezetés dolgozik ezen, de konkrétumot nem tudok mondani.” Ehhez később Orosz Pál vezérigazgató annyit hozzátett, hogy a játékoskeretet jelen állapotában is elég erősnek érzi a célok megvalósításához, nem törik össze kezüket-lábukat azért, hogy mindenáron leigazoljanak még valaki(ke)t, de, ahogy fogalmazott, ha „beesik” egy nagy fogás, nem ugranak el előle.

Ami azt illeti, egyvalaki már „beesett”, akinek az érkezése hatalmasat lendített a csapaton: Rebrov honfitársa, Ivan Petrjak, a 24 éves, hatszoros ukrán válogatott támadó középpályás. Aki ez idő szerint a legértékesebb NB I-es játékos – bár csak kölcsönben van a klubnál, s a Fradinak nem is sikerült eddig opciót szerezni a megvásárlására.

„Fantasztikusan érzem magam Budapesten, csodás a város, a magyar bajnokság és a Ferencváros is erősebb, mint amire számítottam. Hogy milyenek a magyar ételek és a magyar lányok, arról nem tudok beszámolni, mert nős vagyok, s otthon a feleségem főz” – mosolyodott el a vékonypénzű szőke klasszis, aki – Rebrovhoz hasonlóan – győzelmet vár a vasárnapi rangadón.

Petrjaktól még megkérdeztük, ki a kedvenc játékosa, s cseppet sem meglepő módon olyasvalakit említett, akinek a stílusa hasonlít az övére: Eden Hazard-t, a Chelsea vb-bronzérmes belga sztárját.

Nos, ha a magyar konyhát még nem is igazán ismeri, Petrjak ízlésére nem lehet panasz…