Dzsudzsák helye sem biztos

Exkluzív interjú a hivatalba lépett szövetségi kapitánnyal, Marco Rossival

Még Dzsudzsák Balázs helye sem biztos a magyar labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitányának a keretében. Marco Rossi elmondta, csak az kap meghívót, aki rendszeresen játszik a klubcsapatában.

– A finnek elleni szeptember 8-i meccs előtt két héttel kell keretet hirdetnem, akkorra meg kell találnom a csapatomat – beszélt a csapata kialakításáról Rossi.

– Mindenkit meg kell néznem, ez nem Belgium, ahol van 25 kiemelkedő játékos, aki adja magát, nekem 35-40, nagyjából egyforma képességű labdarúgót kell megvizsgálnom, természetesen a kollégáim segítségével. Csakhogy van egy óriási probléma. Vegyük például Hidi Patrikot, aki a kedvenc emberem volt a Honvédban. Hidi a spanyol másodosztályban, a Real Oviedo csapatában játszott, de most átadólistára tették. Nincs csapata, mint ahogy Dzsudzsák Balázsnak sincs. Aki pedig nem játszik, azt nem tudom figyelembe venni. Ugyanez a gondom Szoboszlai Dominikkel. Ha bekerül a Salzburg nagycsapatába, akkor nagyszerű, behívom. De a fiókcsapatból, a Lieferingből, amely a másodosztályban játszik, nem tudom beválogatni, mert az nem az a szint, amit a válogatottban megkövetelünk.

– Ismerem én a fiatalokat, Csoboth Kevint a Benficából, Schön Szabolcsot az Ajaxból, utóbbi nálunk futballozott Kispesten, egy Ligakupa-meccsen be is állítottam a felnőttbe, ügyes szőke srác volt, azóta rengeteget fejlődhetett. Ezen a héten mindenkit felhívok, akit fel kell hívnom. Nikolics Nemanját is. De még egyszer: ha nem vagy játékban, akkor nem kerülhetsz be a válogatottba, mondjuk, Nikoliccsal nincs ilyen gond.

– Itt van például Kalmár Zsolt. Öt nappal a Dinamo Tbiliszi elleni első meccsünk előtt érkezett meg Dunaszerdahelyre, előzőleg nem volt edzésben, odahaza, a MOL Arénában 15 percet játszattam, utána edzett egy hetet, és már jobb erőben volt, a visszavágón adott is egy gólpasszt. Ennyit számít, ha edzésben vagy, ha játszol. A játék ritmusát csakis mérkőzéseken tudod felvenni.

