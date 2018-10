Dzsudzsák előtt nyitva az ajtó

Az al-Ittihad olasz edzője szerint egyre javul a magyar játékos formája

Úgy tűnt, Marco Rossi örökre száműzte Dzsudzsák Balázst a magyar labdarúgó-válogatottból. Pedig a szövetségi kapitány csak egyetlen feltételt szabott, és azt sem személyre szabottan a ballábas szélsőnek, hanem valamennyi, a válogatottba pályázó magyar játékosnak: legyen az illetőnek csapata, és folyamatosan játsszon. Dzsudzsák sokáig nem teljesítette ezt a kondíciót, most azonban rendszeresen szerepel az al-Ittihad Kalba együttesében.

Azóta, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány nem sokkal júliusi kinevezése után kijelentette, a válogatottban csak azokat tudja figyelembe venni, akik rendszeresen játszanak klubjukban, visszatérő téma Dzsudzsák Balázs szerepeltetése.

Válogatottunk csapatkapitánya szeptember 19-én végre leszerződött az egyesült emírségekbeli al-Ittihad Kelba csapatához, de addigra már túl voltunk a Finnország, illetve a Görögország elleni Nemzetek Ligája-selejtezőkön. „Nyilvánvaló, hogy a hosszú kihagyást ­követően még nincs topformában, de az idő előrehaladtával ez minden bizonnyal változik. Meglátjuk, hogyan alakul a sorsa, ha jó formában és kondícióban lesz, visszatérhet a válogatottba. A képességei alapján ott a helye” – nyilatkozta akkor Rossi Dzsudzsákról, aki – ahogy az a fülünkbe jutott – rossz néven is vette mellőztetését. A lassan 32 éves, szebb napokat is látott szélsőt október elején, az athéni és a tallinni összecsapásokra sem válogatta be az olasz mester, és olybá tűnt, Dzsudzsák előtt végleg bezárult a válogatott kapuja – legalábbis, amíg Rossi a kapitány.

Ám könnyen lehet, november 15-én és 18-án Észtország, illetve Finnország ellen a Groupama Arénában – amikor már csak a kiesés elkerülése a tét a C divízióból – láthatjuk a 96-szoros válogatott játékost a nemzeti csapatban. Először a Rossi-érában. Legalábbis klubedzője, az olasz Fabio Viviani szerint Dzsudzsák javuló formát mutat. A kalbai klub trénerének a véleménye azért is fontos lehet, mert Viviani jó ismerőse Marco Rossi szövetségi kapitánynak. (Csupán két év van közöttük – Rossi 54, Viviani 52 –, s mindketten Serie A-játékosok voltak.)

„Rendszeresen beszélek telefonon Marcóval, természetesen Dzsudzsákról – mondta lapunknak Viviani. – Amikor leigazoltuk Balázst, másnap becseréltem egy félidőre, bár még gyengécske volt az erőnléte. Sőt a javunkra megítélt tizenegyest is vele, a csapatkapitánnyal végeztettem el, be is rúgta. Aztán később könnyebben megsérült, két bajnokit kihagyott, de utóbbi két mérkőzésünkön újra kezdő volt. Javul a kondíciója ahhoz képest, amikor ide került hozzánk, ég és föld. De van még hová fejlődnie. Hogy Marco behívja-e az észtek és a finnek ellen készülő keretbe? Ez a kapitány kompetenciája, de nem lepne meg, ha beválogatná. Nálam eleinte a jobb oldalon játszott, ballábas tükörszélsőként, befelé kellett cseleznie, lövőhelyzetet keresve. Legutóbb pedig a 10-es poszton irányítóként, vagy ahogy mi, olaszok mondjuk, registaként vettem figyelembe. Jól játszott.”

Kérdésünkre, milyen nívót képvisel az öböl menti országok bajnoksága, kitérő választ adott: „2016-ban lettem az al-Ittihad edzője, az eltelt két évben sokkal színvonalasabb lett a bajnokság. Mindenhol játszik négy légiós, nálunk Balázs mellett a francia Giovanni Sio, a brazil Myke Ramos Bouard – aki korábban az MTK-ban futballozott – és a kolumbiai Tommy Tobar.”

Hogy is fogalmazott Rossi? „Ha jó formában és erőben lesz Dzsudzsák, visszatérhet a válogatottba.” Nos, a feltételek lassan teljesülnek.