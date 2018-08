Dudu fociban jobb, mint Duda

A brazil kör vélhetően ismeretlen fogalom Eduarda Amorim kelléktárában, bár a remek átlövőt nem ezért szeretik Győrben. Félig megtelt az Audi Park, a közönség hálás volt minden egyes mozdulatért a BL-győztes kézilabdacsapat nyílt edzésén. Amandine Leynaud combbal megszelídített labdája éppolyan tetszést aratott, mint Nycke Groot kapásgólja és Görbicz Anita asszisztja. Amúgy kézilabdáztak is a győri hölgyek, ahhoz jobban értenek.

Danyi Gábor következetes. A Győri Audi ETO KC tavasszal kinevezett edzője leszögezte, addig nem nyugszik, amíg egy-két magyar szó is elhangzik a győri öltözőben. A nemzetközivé lett ETO-ban pedig hemzsegnek a légiósok, a nyáron két norvég, Veronica Kristiansen és Kari Brattset, valamint egy francia kapus, Amandine Leynaud érkezett az eddig is népes külföldi kontingensbe. Immár öt norvég edz a Kisalföldön, s az egyik már egész jól elvan a magyarral. „Jó étvágyat! Ez a kedvenc magyar mondatom. Utánanéztem, ez nem csak az ételre vonatkozik, az étvágy a sportban is fontos. Szerencsére ezzel nálam soha nem volt baj. Győrben és a norvég válogatottban is mindig győzni kell. Ehhez már hozzászoktam!” – magyarázta Stine Bredal Oftedal, aki most kezdi a második idényét a Bajnokok Ligája-győztes ETO-nál.

A többieknek még van mit bepótolniuk. Bár amikor a Dudu becenévre hallgató Leynaud egy hangos „Szia, hogy vagy?” – kérdéssel köszöntötte a rá váró újságírókat, még Danyi is elégedetten csettintett volna. Jól halad a magyar nyelv elsajátítása a győri öltözőben.

A mester mással is elégedett volt, már ami a szakmát illeti. „Elmagyaráztam a lányoknak, akik intelligens, vérbeli profik, hogy milyen változásokat tervezek a jövőben. Sokkal többet futó, gyorsabb, kicsit férfias stílusú kézilabdát várok el tőlük. Jól fogadták, azt meg különösen, amikor a rehabilitációról beszélgettem velük. Igyekszem forgatni őket, nem akarok végletekig elcsigázott, sérülésektől sújtott csapatot látni a szezon végén”

– mondta határozottan a korábbi másodedző, aki láthatóan önálló, markáns arcéllel igyekszik megmutatni magát immár vezetőedzőként.

Győrben nagyon odafigyelnek a pihenés-terhelés arányára: minden játékos élettani adatait (pulzus, vérnyomás) mutatja egy okostablet, amely a kézilabdázó hölgyek testére illesztett műszer alapján ontja az eredményeket. Így kiderült, hogy Farkas Johanna és Kürthy Laura pulzusszáma az egekbe emelkedett, aztán amikor a pihenőidőszak alatt sem csökkent az érték, észbe kaptak az orvosi stáb emberei. „Talán rosszul tette fel magára a műszert” – igen, ebben lehetett valami, mert utána már visszaállt a fiatalok értéke a normális tartományba. Kürthy és Farkas a megelőlegezett bizalom jegyében edzhet a felnőttcsapattal, nemrég a serdülő Európa-bajnokságon játszottak kiemelkedően.

Farkas mozgása már most Görbiczet idézi. Biztosított a győri utánpótlás, amire szükség is lehet, mert Görbicz nem tudja, még meddig folytatja. „Nem vagyok én misztikus, csak őszinte. Komolyan mondom, még nem tudom, meddig folytatom” – jelezte a válogatottságtól a tavasszal visszavonult klasszis.

A nyílt edzés aztán a lehető legjobb hangulatban zajlott, Danyi a játékos foglalkozásra helyezte a hangsúlyt. Ennek jegyében szűk fél órán keresztül focizott a népes győri keret minden hadra fogható tagja. Yvette Broch nem volt jelen, a beállós Hollandiában kezelteti a sérülését, az ugyancsak sérült Tomori Zsuzsannát és Nora Mörköt leszámítva mindenki rúgta a bőrt. Eduarda Amorimnak meggyűlt a baja az új sportággal: a Duda becenevű átlövő mint egy tisztességes megye kettes játékos, olyan egészségeset bikázott a labdába. Görbicz „minden hangszeren” jól játszik, a lábával ugyanolyan zseniálisan bánik a labdával, mint a kezével. Leynaud olykor lazán, combbal szelídítette meg a labdát, Anne Mette Hansen kapufát fejelt. Nycke Groot kapásgólja láttán Zdravko Zovko másodedző meg is jegyezte: ez futballjelenet volt. Hát, ő tudhatja, hazája válogatottja nemrég nyert egy vb-ezüstöt. Győrben persze csak az arany az elfogadható, tudják ezt az újak és a régiek, Duda és Dudu. Ez így van rendjén.