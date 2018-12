Csúszós terepen a magyar sísport

Szerdán tartottak volna közgyűlést, de a jogi csetepaté miatt bizonytalan időre elnapolták

Túlságosan széles körben nem hirdethették, hiszen csak kerülő úton, mondhatni szájhagyomány útján értesültünk róla, hogy december 19-én 10 órakor, azaz szerdán közgyűlést tart a Hotel Danubius Arénában a Magyar Síszövetség. Pontosabban az a grémium, amelyet Miklós Edit, a szocsi téli olimpia azóta visszavonult hetedik helyezett lesiklója elnököl. De kiderült, hogy a gyűlést törölték. Hogy vajon a magyar sísportot is, az e pillanatban még megjósolhatatlan.

„Igen, úgy volt, hogy szerdán közgyűlést tartunk, de jobbnak láttuk, hogyha inkább kivárunk. Hogy meddig? Amíg a Fővárosi Törvényszék másodfokú határozata meg nem születik a bejegyzésemről. Miszerint én vagyok a szövetség legitim elnöke, aminek jelenleg is tartom magam. Egyelőre határozatlan időre elhalasztottuk az összejövetelt.”

Mindezt Miklós Edit, a magyar sí­sport évszázados történetének – 1913-ban alakult a szövetség – egyetlen nemzetközileg is ismert, számottevő versenyzője mondta lapunknak még kedden, amikor arról érdeklődtünk, hol lesz a közgyűlés.

Amely közgyűlés – ahogy Miklós Edit április 15-i megválasztása is – illegitim. Legalábbis Bajai András korábbi – és álláspontja szerint jelenlegi – elnök ezt állítja. „A szerdára összehívott, majd elnapolt közgyűlés nem lehetett volna közgyűlés, annak semmi köze a Magyar Síszövetséghez. A hazai és a nemzetközi sportvezetés és az olimpiai család még sohasem kérdőjelezte meg az én elnöki státusomat” – mondja Bajai, akinek a szavait a lapunk birtokába került dokumentumok is alátámasztják; tény, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a FIS, a nemzetközi szövetség is őt tekinti elnöknek.

Tény az is, hogy miután idén április 15-én a Magyar Síszövetség közgyűlése – Bajaiék álláspontja szerint törvénytelen módon, fantomtagszervezetek küldötteinek szavazataival – Miklós Editet elnöknek választotta, csaknem öt hónapnak kellett eltelnie, mire a Fővárosi Törvényszék egy végzéssel a szövetség képviselőjének ismerte el az új elnököt, de nem jogerős módon. Ezt a szeptember 11-i végzést Bajai a törvényben előírt tizenöt napon belül megtámadta, s a beadvány ­elbírálásáig – ami a mai napig nem történt meg – Miklós nem tekinthető legitim elnöknek. Ezért is napolták el a tegnapra kiírt közgyűlést.

„Edit pontatlanul fogalmaz, nincs első- meg másodfokú határozat, csupán arról van szó, hogy a Fővárosi Törvényszék végzése nem jogerős, így ő nem elnök. Mivel a független magyar bíróság munkájába nincs és nem is lehet betekintésem, csak gyanítom, hogy a beadványom elbírálása addig nem történhet meg, amíg a feljelentésemnek nem járt a végére a nyomozó hatóság” – magyarázza Bajai.

A korábbi elnök ugyanis az áprilisi közgyűlés után feljelentést tett. „A Miklós mögött álló, Kaszó Klára korábbi ügyvezető elnök nevével fémjelzett csoport ellen eljárás folyik súlyos pénzügyi visszaélések miatt. Százötvenmillió forint készpénz sorsáról nem tudunk, azzal a szövetségnek eddig senki nem számolt el. Mindezen felül a teljes könyvelési anyag és szerződésállomány is eltűnt a szövetség irodájából” – állítja Bajai, aki arról is tájékoztatott, hogy mivel a szövetség folyószámlájáról a Miklós Editet pajzsként maga előtt toló – ­vélelmezhetően illegitim – vezetés minden pénzt leemelt, a síszövetségnek e pillanatban nincsenek forrásai.

„A versenyszezonunk a Murau melletti St. Lambrechtben a múlt hét végén a Vasas-kupával megkezdődött. Mivel a központi támogatások megérkezésére csak a jövő év elején számíthatunk, egyelőre mindenki mindent a saját zsebéből fedez, aktivistáink társadalmi munkában dolgoznak” – jellemzi Bajai a különös állapotokat.

Kíváncsiságból megnéztük a Vasas-kupa honlapját. Az előfutó bizonyos Miklós Edit, az időmérő Gótzy Antal volt, a Bajai szerint illegitim szövetség elnöke és alelnöke.

„Gótzy úr évtizedek óta tevékenykedik a magyar sísportban, nem láttam okot arra, hogy megakadályozzam a szerepvállalását” – mondta ezzel kapcsolatban Bajai, akinek ezt a gesztusát akár békejobbként is értékelhetjük.