Csúnyán visszaéltek a vendégjoggal

A futballvilág zömében ezen a hétvégén szünetelnek a nemzeti bajnokságok, és a válogatottaké, a felkészülési mérkőzéseké a főszerep. Sajnos olyan komoly gigászok összecsapásai­ról most még nem tudunk beszámolni, mint amilyeneket az Olaszország–Németország, a Hollandia–Anglia, a Németország–Spanyolország, a Lengyelország–Nigéria vagy a Franciaország–Kolumbia mérkőzések jelentenek, ezek ugyanis lapzártánk után értek véget. Illetve egy lehangoló összecsapásról hírt adhatunk: őrizetbe vettek 25 angol futballszurkolót Amszterdamban, akik összetűzésbe keveredtek a rendőrséggel. A részeg drukkerek csütörtökről péntekre virradó éjszaka több rendbontást is elkövettek, például sörösüvegekkel megdobálták a rohamrendőrség embereit.

Szerencsére a kora esti programban is akadt tegnap néhány figyelemre méltó párosítás. A nyári világbajnokság házigazdája, Oroszország például Brazíliát fogadta a moszkvai Luzsnyiki-stadionban. A vendégek tulajdonképpen már vb-kerettel érkeztek, egyedül legnagyobb sztárjuk, a sérült Neymar hiányzott, aki jelenleg a hazájában gyógyul, és a legmértéktartóbb vélemények szerint is lesz ideje formába lendülni június közepére. A brazilok ezzel a csapattal kezdtek: Alisson – Alves, Silva, Miranda, Marcello – Coutinho, Casemiro, Paulinho – Willian, Gabriel Jesus, Costa, csereként pedig beállt Firminho, Augustó, Fred, Taison, Fagner és Geromel is. A jól csengő nevek ellenére eleinte kiegyenlített volt a játék, a két kapust egy ideig egyik csapat sem kényszerítette hatalmas bravúrokra. A percek múlásával aztán a vendégek fokozatosan átvették az irányítást, sokkal többet kezdeményeztek, és a szünetet követően megszerezték a vezetést: az 53. percben egy szögletet követően Tiago fejesét szépen védte Akinfejev, ám a róla kipattanó labdát Miranda közelről az üres kapuba gurította.

A 62. percben Coutinho tizenegyesből növelte az előnyt, majd négy perccel később Paulinho fejelte a hálóba Willian beadását. Ezzel ki alakult a végeredmény, az oroszok csak egy kapufáig jutottak el, így aztán Brazília csúnyán visszaélve a vendégjoggal tizenhárom perc alatt szerzett három góllal simán győzött.

Uruguay 2-0-ra legyőzte a cseh csapatot a Kína Kupa pénteki elődöntőjében, a gólokat a két ász, Luis Suárez és Cavani szerezte. Az már csütörtökön eldőlt, hogy a másik ágról a walesi együttes kerül a fináléba, miután 6-0-ra verte a házigazda válogatottat. Az ugyancsak vb-résztvevő japán válogatott a 94. percben elért góllal 1-1-es döntetlent játszott Mali csapatával a belgiumi Liége-ben. A holland Bert van Marwijk rosszul mutatkozott be az ausztrál válogatott kispadján, a norvégok többek között Ola Kamara mesterhármasával legyőzték új csapatát.

Érdekesebb eredmények: Oroszország–Brazília 0-3, Bulgária–Bosznia-Hercegovina 0-1, Norvégia–Ausztrália 4-1, Törökország–Írország 1-0, Görögország–Svájc 0-1, Azerbajdzsán–Fehéroroszország 0-1, Ciprus–Montenegró 0-0, Finnország–Macedónia 0-0.