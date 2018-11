Csoportkörbe jutott a Siófok az EHF kupában

A Siófok KC házigazdaként 11 góllal legyőzte az orosz Lada Toljatti csapatát a női kézilabda EHF Kupa selejtezőjében a harmadik forduló vasárnapi visszavágóján, így csoportkörbe jutott.

Női EHF Kupa, selejtező, 3. forduló, visszavágó:

Siófok KC-Lada Toljatti (orosz) 37-26 (18-12)

a Siófok legeredményesebb játékosai: Kobetic 9, Nze Minko 8, González Álvarez 5

Továbbjutott: a Siófok 63-56-os összesítéssel.

A siófokiak a múlt szombaton 30-26-ra elveszített első meccs után remekül kezdték a visszavágót (3-0), az oroszok a hatodik percben szerezték első akciógóljukat.

A horvát Andrea Kobetic vezérletével magabiztos, pontos támadásokat vezettek, a vendégeken viszont látszottak a csaknem 14 órás utazás és az időeltolódás fáradalmai.

A Siófok először a 18. percben vezetett négy találattal, és mivel a világbajnok norvég kapus, Silje Solberg remekül védett, a különbség tovább nőtt (16-10). A Lada Toljatti hét percig nem talált be, ezt a hazaiak 5-0-s sorozattal használták ki, így a szünetben fölényesen vezettek (18-12).

A folytatásban sem változott a játék képe, sőt az újabb 5-0-s szériának köszönhetően a tíz gólt is meghaladta a hazaiak előnye (27-16). Kobetic továbbra is remekelt, és a csereként beállt csapattársai is jól teljesítettek.

Az oroszok egy 5-1-es sorozattal némileg csökkentették a hátrányukat, de így sem úszták meg a súlyos vereséget és a kiesést. A Lada legeredményesebb játékosa Jekatyerina Gajduk volt kilenc góllal, Darija Dmitrijeva nyolcszor talált be.

A 16 csapatos csoportkör sorsolását csütörtökön rendezik, a mérkőzésekre pedig január 5. és február 10. között kerül sor.

korábban:

Super Amara Bera Bera (spanyol)-Dunaújvárosi Kohász KA 22-23 (11-10)

Tj.: a Bera Bera 48-41-es összesítéssel.

Storhamar HE (norvég)-Érd HC 32-27 (15-12)

Tj.: a Storhamar 60-56-os összesítéssel.