Csillog a bronzérem is

Férfikardcsapatunk harmadik a kínai vívó-világbajnokságon

Két nappal a zárás előtt végre Magyarország is felkerült a kínai Vuhsziban zajló vívó-vb éremtáblázatára, és ha csak az aljára is, ötödmagával a tizedik helyre, férfikardcsapatunk bronzérmét is meg kell becsülni. Már csak azért is, mert a németek elleni negyeddöntő végjátékában nagyon távolinak tűnt a dobogó.

Férfikardcsapatunk – Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád (képünkön), Decsi Tamás – tavaly a lipcsei vb-n ezüstérmes volt, egy hónapja pedig megnyerte az újvidéki Eb-t, de tudtuk, hogy Vuhsziban a németek elleni negyeddöntő nem lesz sétagalopp.

Nem is lett, az első kör után három vereséggel 15-8-as hátrányban voltunk, pedig az ellenfélnél a legutóbbi két Eb-n egyéniben győztes Hartung ekkor még nem is vívott. A folytatásban felzárkóztunk, majd Szilágyi 9-3-as győzelmével 30-28-nál már nálunk volt az előny, de Gémesi 7-2-re, Szatmári pedig a becserélt Hartungtól 5-4-re kikapott, így az utolsó párban Szilágyi 40-36-os német vezetésnél állt fel a pástra az erdélyi származású Szabó Mátyás ellen. Kétszeres egyéni olimpiai bajnokunknak azonban helyén volt a szíve és a keze is, ezt az asszóját is 9-3-ra nyerte, így 45-43-mal a mieink mentek tovább.

Az elődöntőben az olaszok következtek, akikeket az Eb-döntőben sikerült legyőzni. Most nem, és menet közben Szilágyi is beleszaladt egy 5-0-s vereségbe, de ha valakinek, akkor neki ne tegyünk szemrehányást. A végén együttesünk 28-37-ről próbált kapaszkodni, és 42-44-ig sikerült – az olaszok 45-42-re kerekedtek felül. De a bronzérem meglett, csapatunk a legjobb négybe nagy meglepetésre bekerült grúzoknak nem adott esélyt, 45-36-os győzelem után kapaszkodott fel a dobogó harmadik fokára.

Szatmári a közösségi oldalán valósággal belekiabálta a nagyvilágba, mennyire örül ennek az éremnek, Szilágyi pedig azt rögzítette, hogy „újabb sikeres szezont zártunk”.

Ma férfi-párbajtőrcsapatunk is a negyeddöntőben érdekelt, mégpedig a dél-koreaiak ellen. Ahhoz, hogy ez az összecsapás összejöjjön, a Bányai Zsombor, Berta Dániel, Peterdi András, Rédli András összetételű együttesünknek infarktusos, 26-25-ös győzelmet kellett aratnia a japánok ellen.

Női tőrcsapatunk – Kondricz Kata, Kreiss Fanni, Lupkovics Dóra, Mohamed Aida – előtt is ott volt az esély, de a nyolc közé jutásért a kanadaiak ellen hiába vezetett a végjáték elején, 44-39-re kikapott, és az alsóházi csatározások után a 11. helyen kötött ki. Ma a női kard- és a férfitőrcsapatok is pástra lépnek, és Márton Annáék azzal az eltökéltséggel, hogy még pénteken is vívni szeretnének.