Cseh Laci megint beszállt az időgépbe

Cseh László (képünkön) feltalálta a gyógyszert az öregedésre, vagy az is lehet, hogy a kétszeres világbajnok, négyszeres olimpiai ezüstérmes ivott az örök fiatalság forrásából. Mert ahogy három héttel a harmincharmadik születésnapja előtt lehajrázta a 200 méteres vegyes úszásban a 400 méter gyors megnyerése után diadalittas Bernek Pétert, az oktatófilmbe illett.

„Edzésből jöttünk, sőt tulajdonképpen ez a verseny is egy edzés – mondta Plagányi Zsolt, Cseh edzője. – Persze Lacinak óriási a rutinja, a versenyzői adottságai pedig egészen kivételesek, a hajrában nincs nála jobb, talán az egész világon. Láttam rajta, hogy nagyon meg akarta nyerni ezt a futamot a tegnapi, 200 pillangón és a mai 50 pillangón megszerzett ezüstérem után.”

Nem vitás, a 200 méter vegyes volt a százhalombattai országos rövid pályás úszóbajnokság második napjának egyik fénypontja, a másik pedig természetesen a 400 méter gyors, ahol Bernek, a szám dohai (2014) rövid pályás világbajnoka csapott össze a friss ifjúsági olimpiai bajnokkal, Milák Kristóffal. Úgy tűnt, a nyolc évvel idősebb Bernek elhúz az ifjú titántól, aki azonban óriásit hajrázott, és majdnem egyszerre csapott a célba a két klasszis. Végül Bernek győzött 3:39,72 perccel, ami a világ idei negyedik legjobb eredménye, Miláké (3:39,89) pedig az ötödik, nem mellesleg országos ifjúsági csúcs. Kár, hogy utóbbi nem indul jövő hónapban a vb-n.

Azért feltétlenül ejtsünk szót az 50 méter pillangóról is, mert ott olyasvalaki utasította a második helyre Cseh Lacit, akiről eddig még nem is hallottunk. Szabó Szebasztiánról van szó, a 22 éves zentai srác 22,96-os jó idővel simán verte a 2015-ös kazanyi vb bronzérmesét, Cseh Lászlót, aki most 23,38-at úszott.

„Újvidéken úsztam mostanáig, három hónapja jöttem át Győrbe, Petrov Ivánhoz. Nem ő hívott, én akartam jönni, mert magyar vagyok, és magyar színekben szeretnék versenyezni. A 2017. decemberi koppenhágai Eb után abbahagytam, elment a kedvem az úszástól, nem éreztem jól magam Újvidéken. De hiányozni kezdett az úszás, újrakezdtem, s most Győrben csodálatosan érzem magam” – magyarázta az aranyos tájszólásban beszélő délvidéki fiatalember, aki a nyári, kvangdzsui vb-n már erősítheti válogatottunkat.

Befejezésül a váltóban Bohus Richárd 23,71 másodperccel országos csúcsot úszott 50 méter háton.