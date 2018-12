Csalóka az FTC lépéselőnye

Az NB I kimagaslóan két legjobb csapata, a Ferencváros és a Mol Vidi remek mérkőzéssel búcsúztatta az évet, ennél izgalmasabban és méltóbban nem is zárulhatott volna az őszi szezon a magyar labdarúgásban. 2-1-es veresége dacára a Fradi öt pontot megőrzött az előnyéből, de a fehérváriak okkal bizakodnak a tavaszra gondolva, ez a hátrány ledolgozható, messze nem lefutott a folytatás.

Nagy iram, a kelleténél is hevesebb küzdelem, a színvonalra sem lehetett panasz, röviden, jó meccset játszott a két élcsapat.

– A szurkolók szemszögéből nézve jó meccs volt, ők szeretik az ilyen játékot – kezdte az értékelését ennek a szellemében Szergej Rebrov, a vesztes fél, a Ferencváros vezetőedzője. Majd a maga szemszögéből teljesen érthetően így folytatta: – A játékvezető azonban jobban kézben tarthatta volna a meccset. Varga Roland és Lovrencsics Gergő kiesése befolyásolta a játékunkat, az egyik esetnél akár piros lapot is adhatott volna.

A két vitatott esettel részletesen foglalkozunk keretes írásunkban, de előbb idézzük Marko Nikolics, a Mol Vidi vezetőedzőjének szavait:

– Nagyon jó teljesítményt nyújtottak a játékosaim, elégedett vagyok azzal, amit ma láttam. A harmincötödik mérkőzésünk volt a szezonban, a Ferencváros ennél tizenkettővel kevesebbet játszott. Egészen fantasztikus, hogy december 16-án este itt vagyunk, ennyi mérkőzés után is gyakorlatilag sérültek nélkül, és a játékosok ennyi energiával, ilyen motiváltan tudnak játszani. Három napja még a Chelsea-vel játszottunk kemény mérkőzést, de ez sem látszott a csapaton. Méltó befejezése volt ez a fantasztikus évünknek: júniusban bajnoki címet ünnepelhettünk, bejutottunk az Európa-liga csoportkörébe, s az utolsó pillanatig esélyünk volt a továbbjutásra. A tavalyi évvel ellentétben még a Magyar Kupában is érdekeltek vagyunk a tavasszal.

Valahol itt lehet megragadni a helyzet lényegét. Ugyan a Fradi továbbra is vezeti a bajnokságot, mégis mintha a fővárosiaknak lenne inkább okuk az aggodalomra a tavaszra gondolva. Nem is önmagában azt érdemes hangoztatni, hogy a Vidi tizenkettővel több meccset játszott, hanem azt, a nemzetközi porondon tizennégy – nyolcat a selejtezőben, hatot a főtáblán – kemény találkozót vívott meg. Ez egyrészt jelentős többletterhelés, ami alól tavasszal mentesül, másrészt ez beépül a lábakba, fejekbe, a fehérváriak tűzben edződtek a mögöttünk hagyott fél évben.

Marko Nikolicsnak lényegében kész csapata van. A védelem adott és stabil, a középpályásokat képes cserélgetni, pihentetni, egyedül centerposzton lehetnek kételyei, akár a Scsepovics vagy Hodzic dilemmán felül is. A szerb tréner nem is utalt arra a nyilatkozatában, hogy erősítésre lenne szükség.

Nem úgy Rebrov. – Úgy látom, érvényesül az elvárásom, a játékosok hajlandók keményebben küzdeni. Megkövetelem a fegyelmet, és azt látom, a csapat ezt el is fogadja. Az a filozófiám, hogy minden posztra legyen legalább két ember, a konkurencia még motiváltabbá teszi a játékosokat – jegyezte meg. Hozzátette: – Elválik, kik azok, akik képesek lesznek kilencven percen keresztül maximálisan teljesíteni, és kik azok, akik nem bírják ezt a fajta intenzitást. A tavasszal majd megmutatjuk, mit tudunk.

Ebből akár azt is kiolvashatjuk, Rebrov a jelenlegi keretet nem feltétlenül tartja alkalmasnak távlati céljai eléréséhez, azaz a télen vérfrissítés várható a Fradinál. Hogy honnan, kikkel, az bonyolultabb kérdés.

Induljunk ki a vasárnapi mérkőzésből! Először is, másoljuk ide a 2-1-es Vidi-győzelmet hozott mérkőzés három gólszerzőjét: Hodzic, Scsepovics, illetve Petrjak, tehát három légiós. Kicsit tágítva a kört, a Vidi kezdő tizenegyében négy (Kovácsik, Juhász, Pátkai, Kovács), a Ferencvároséban hat (Dibusz, Lovrencsics, Otigba, Sigér, Leandro, Varga) magyar labdarúgó kapott helyet. S ez nem kódolt üzenet a két klub vezetőinek, ők ugyanis – mondhatjuk, közismerten – úgy gondolkoznak: azonos képességű két játékos közül igazolás esetén a magyart választanák; csak éppenséggel nem nagyon akad kit választani. Így hát külföldön is kénytelenek szétnézni, de csak az érvényes szabályokat betartva: egy csapat keretében tíznél nem lehet több légiós.

A két klub nemcsak a pályán, hanem a magyar játékosokért is kénytelen megküzdeni egymással.

Sajnálatos

A mérkőzésen két sérülés is történt, mindkettő FTC-játékos kárára. Kovács István Lovrencsics Gergő bokájára csúszott rá, Vinícius pedig Varga Rolandot rúgta fejbe olyan erővel, hogy a támadó agyrázkódást szenvedett. Rebrov nem is hallgatta el véleményét a sajtótájékoztatón: „A játékvezetők sokkal jobban ügyelhettek volna a játékosok épségére.” Nos, Kovács megúszta sárga lappal, Vinícius még csak figyelmeztetést sem kapott. A fradisták az egyébként rokonszenves Kovács exkuzálásával sincsenek beljebb. „Először is szeretnék bocsánatot kérni Lovrencsics Gergőtől és a családjától is. Én is voltam sérült, átérzem a helyzetét, emellett másodlagos, hogy mi történt a meccsen. Talán furcsán hangzik, de legközelebb is ilyen elánnal mennék bele a párharcba” – mondta a válogatott támadó. Vinícius – legalábbis a nyilvánosság előtt – nem sajnálkozott a Varga Roland fejét ért rúgás miatt. Ez is sajnálatos.