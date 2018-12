Csak közel volt a bravúrhoz a Sopron

A rossz dobóforma okozta a magyar bajnok vesztét a Dinamo Kurszk ellen

Mintha a Barcelona, a Real Madrid vagy a Juventus jött volna – a Dinamo Kurszk ezeknek a futballcsapatoknak felel meg rangban és tudásban Euró­pa női kosárlabdájában. Olimpiai és világbajnok amerikai légiósok sora vegyül klasszis orosz játékosokkal, közülük is kiemelkedik a világ legjobbjának tartott Breanna Stewart és Tina Charles, szóval tényleg igazi sztárcsapat lépett pályára tegnap Sopronban.

A magyar bajnok jó, legalábbis felfelé ívelő formában várta az Euroliga 5. fordulójában a végső győzelemre is esélyes ellenfelet, egy hete például az irányítója, Turner Yvonne érdemelte ki a negyedik kör legjobb játékosa címét.

Ennek ellenére az orosz csapat kezdett jobban, élt a fizikai fölényével a palánkok alatt, lepattanóhoz alig jutottak a soproni játékosok.

Pedig szükségük lett volna rá, mert nagyon pontatlanul dobtak, rendre lejött a gyűrűről a labda, de az szinte mindig az ellenfélnél landolt. A magyar csapat ugyanannyi helyzetet dolgozott ki, mint az orosz, de utóbbi többet értékesített az első negyedben.

A másodikban feljavult a házigazda, Amanda Zahui, Turner Yvonne és Dubei Debora tripláival felzárkózott, majd tartotta a lépést, végül pedig át is vette a vezetést. A Kurszk lelassult, kényelmesen kosárlabdázott, ezért sokat számított a soproniak harcossága, akik nem jól, de a kezdethez képest jobban játszva megérdemelten mentek egypontos előnnyel pihenni a nagyszünetben.

Nem tartott sokáig ez az előny, mert sajnos a folytatásban visszatért az első játékrész pontatlansága, különösen a sok kimaradt középtávoli dobás volt bosszantó. Az oroszok 10-2-vel kezdték a harmadik negyedet, különösen Tina Charles okozott sok gondot, ám a szívós magyar bajnok, Amanda Zahui vezetésével ismét feltornázta magát, és az utolsó tíz perc 46-46-tal kezdődött meg.

Magyar részről tartott a rossz dobóforma, ezért a Kurszk szép lassan megint ellépdelt kilenc ponttal, ezúttal már a triplák is célt tévesztettek. Ennek ellenére ismét felcsillant a remény, de amikor a Sopron közelíteni tudott volna, a játékvezetők ok nélkül adtak technikai hibát Fegyverneky Zsófiának, és nem fújtak be két személyit az ellenfélnek. Közepes játékkal meglehetett volna a bravúr, a Kurszkot a 31 pontig jutó Tina Charles vitte a hátán, a társai közül senki sem jutott tíz pont fölé, ami igazolja, hogy a Sopron jól védekezett, de ennyi rossz dobással ilyen csapat ellen nemigen lehet győzni. Erre utalt Roberto Iníguez értékelése is:

„Támadásban többet kellett volna nyújtanunk, de a védekezés rengeteg energiánkat felemésztette, ezért nyújtottunk a szükségesnél kevesebbet az ellenfél térfelén – mondta a Sopron Basket vezetőedzője az M4 Sportnak. – Elégedett nem vagyok, büszke a játékosaimra viszont igen. Nagyon kemény csoport a miénk, sok ilyen nehéz mérkőzés vár ránk az ünnepek után.”

Fegyverneky Zsófia szavai összecsengtek az edzőjéivel: „Összességében jól védekeztünk, de sajnos hiányoztak az extra dobások a támadásainkból. Lehet, más csapat ellen ennyi is elég lett volna, de a Kurszkkal szemben többre van szükség a győzelemhez.”

Női Euroliga, 5. forduló: Sopron Basket–Dinamo Kurszk 58-65 (12-16, 20-15,14-15, 12-19). A magyar bajnok két győzelemmel és három vereséggel a hatodik helyen áll a csoportjában.