Célkeresztben a tokiói kvóták

A 2020-as olimpián már koedukált számokban is versenyeznek a sportlövők

Minden világverseny legszomorúbb résztvevői a negyedik helyezettek, akik csak kevéssel maradnak le a dobogóról, a sportlövők jövő hét végén kezdődő csangvoni világbajnokságán azonban leginkább elégedett negyedikekkel találkozhatunk majd. Ami viszont az ötödik helyezetteket illeti, nos ők mindannyian roppant bosszúsak lesznek.

Amiért a jövőbe látunk: a vb-n az egyéni számok első négy helyezettje kvótát szerez a 2020-as tokiói olimpiára. A dél-koreai seregszemle a sportág csúcseseménye lesz kilencven ország mintegy 1800 versenyzőjével, „­összfegyvernemi” világbajnokságot csak négyévente rendeznek, s hagyományosan ezzel kezdődik az olimpiai kvalifikációs versenysorozat.

Megjegyzendő, hogy valamennyi sportágat tekintve a pekingi és a londoni olimpiára Sidi Péter, a rióira pedig Tobai-Sike Renáta szerezte meg az első magyar kvótát a világbajnokságon, akik jelenleg is a vb-csapatunk tagjai, de Tokiót illetően már megelőzték őket. Nem is akárhogyan, a hónap elején az aarhusi vitorlázó-világbajnokságon Berecz Zsombor aranyérmes lett a finn­dingi hajóosztályban, s még Érdi Mária is kvótához jutott Laser Radialban.

A Magyar Sportlövők Szövetsége (MSSZ) tegnapi sajtótájékoztatóján Sinka László főtitkár emlékeztetett rá, hogy a 2016-os olimpiára várakozáson felül nyolc sportlövőnk jutott ki; azt már mi tesszük hozzá, hogy Rióban aztán ebből várakozáson aluli produkció sült ki, csupán Sidi légpuskás ötödik helyét jegyezhettük fel.

De nézzünk előre, miként a sportlövők is teszik, akik Tokióra is szeretnék megközelíteni a nyolc kvótát. A csangvoni vb-re az előirányzott cél Győrik Csaba szövetségi kapitány tájékoztatása szerint egy arany és további két-három érem begyűjtése, ötkarikás szemüveggel nézve pedig egy kvóta megszerzése. Mi tagadás, utóbbival nem tették túlságosan magasra a lécet; ellentmondás pedig azért nincs a remélt érmekkel összevetve, mert a nem olimpiai számokban nagyobb az esély dobogón végezni.

A legtöbbet abból profitálhatnánk, ha a Tokióban először műsorra kerülő „vegyes” számokban sikerülne kvótát szereznünk, mert ez automatikusan egyéni olimpiai indulást is jelentene. A puskásoknál a Péni István, Zwickl-Veres Kata és a Sidi Péter, Dénes Eszter, a pisztolyosoknál pedig a Tátrai Miklós, Major Veronika duóért is szoríthatunk – de ezekben a számokban alapesetben az első két hely valamelyikét kellene elcsípni. Vagyis azért Csangvonban is lesznek szomorú negyedikek.