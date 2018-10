Bukaresti vereséggel kezdett a Fradi

Nem szakadt meg a sorminta, az FTC női kézilabdacsapata ezúttal is vereséggel távozott Bukarestből. Az előzetes esélyek alapján ez nem meglepő: a nyáron átalakuló román sztárcsapat az előző szezonban (is) eljutott a Final Fourba. A bukaresti mérkőzésen a sérült Nerea Penát is nélkülöző FTC-Rail Cargo Hungaria 36-31-re kapott ki az első BL-csoportmérkőzésén.

Másik női csapatunk, a címvédő Győri Audi ETO szombaton a szlovén Krim Ljubljanát fogadja (tv: 19.30, Sport1). Danyi Gábor személyében immár magyar szakember dirigál Győrben, amely továbbra is nélkülözi a sérült Tomori Zsuzsannát és Nora Mörköt, de így is bombaerős kerettel vág neki a szezonnak.

Idén változik a női BL lebonyolítása. A négyes csoportokból az első három-három csapat jut a középdöntőbe, ahol a Győr és a Ferencváros összetalálkozhat, hiszen azonos ágon szerepelnek. A középdöntő-csoportok első négy-négy helyezettje kerül a negyeddöntőbe. A négyes döntőt május 11-én és 12-én a Papp László Sportarénában rendezik.

A férfiak már a csoportkör negyedik fordulójánál tartanak: a héten edzőt váltott Telekom Veszprém a fehérorosz Bresztnél vendégeskedik (tv: 15.00, Sport1), a Mol-Pick Szeged a szlovén Celjét fogadja (tv: Sport1, 17.30). Mindkét mérkőzést szombaton játsszák.