Bővül a Fradi és a Magyar Telekom kapcsolata

Tovább tart, sőt, kibővül a Ferencváros a Magyar Telekom kapcsolata: tegnap a klub és a vállalat további négy évre szóló megállapodást kötött.

„A Telekom a férfi futball mellett most már a vízilabdát, a jégkorongot, a női labdarúgást és a férfi torna szakosztályt is támogatja„ – jelentette be a tegnapi sajtótájékoztatón Kubatov Gábor, az FTC elnöke, aki hozzátette, hogy a klub rászolgál majd a bizalomra, és meg fog felelni az elvárásoknak.

A telekommunikációs cég a toborzóprogramot is támogatja. ”Ez Magyarország egyik legnagyobb szponzorációja. Együtt jobbak leszünk„ – tette hozzá az elnök, aki elárulta, további támogatókkal is tárgyal.

A Magyar Telekom 2014 óta támogatja a Ferencváros labdarúgó utánpótlás-nevelését, 2015 óta a felnőtt csapat kiemelt szponzora, és ez bővül ki most a már említett szakosztályokra, vízilabdában, jégkorongban és a férfi torna szakosztály esetében névadó szponzorként jelenik meg, valamint nevét adja az aktív szurkoló projekthez és a toborzóprogramhoz, továbbá főszponzora lesz a Fradi Családi Programnak is.

A szerződés aláírásakor a cég vezérigazgatója, Rékasi Tibor ezt nyilatkozta: „A Magyar Telekom büszke arra, hogy az egyik legsikeresebb és legnépszerűbb hazai sportegyesület partnere lehet. Reméljük, a támogatás kiterjesztése és a közösen indított aktív szurkolói program révén még több ember érzi át a sport fontosságát, és még többen leszünk büszkék a sportban elért eredményekre.” Hozzátette: fontos volt a kapcsolat kiterjesztése, mert szeretnének közösségformáló szerepet betölteni.