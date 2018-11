Botránysorozat után nem lesz River–Boca

Először egy nappal elhalasztották a labdarúgó Libertadores-kupa döntőjének visszavágóját, amelyen a két ősi argentin rivális, a Rivert Plate és a Boca Juniors csap össze. A szombatra kiírt találkozót azért tolták el, mert a vendég Boca-futballisták közül többen is megsérültek azt követően, hogy a rivális drukkerei betörték annak a busznak az ablakait, amellyel a vendégcsapat a mérkőzés helyszínére érkezett. A rendőrök könnygázt vetettek be, amelynek belégzését követően több futballista is rosszul lett, a Boca csapatkapitánya, Pablo Pérez is kórházba került.

A dél-amerikai kupasorozat argentin szuperdöntőjének első mérkőzését két hete rendezték a Boca otthonában, a Bonbonerában, akkor 2-2-es döntetlen született.

A Boca az incidens után nem akart kiállni a Monumental stadionban esedékes visszavágóra, de Gianni Infantino, a FIFA elnöke megfenyegette őket, hogy ez esetben felfüggeszti a klub játékjogát. Végül mégis győzött a józan ész, a dél-amerikai szövetség, a CONMEBOL későbbi időpontra halasztotta a visszavágót a Boca játékosait ért atrocitások okozta sokkhatás miatt.