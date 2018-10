Bombagól – a megtervezett véletlen

Hegedűs János Ferencváros ellen szerzett varázslatos találata felrobbantotta az internetet

Ember tervez, a Puskás Akadémia centerhalfja végez. Hiába izgultam végig a Hidegkuti Nándor-stadionban a forduló rangadóját, a valóban fordulatos, élvezhető MTK–Honvéd mérkőzést, hiába láttam magyar szinten kiemelkedő teljesítményt Bognár Istvántól – akik ismerik: „Stefitől” –, a kék-fehérek egyenlítő góljának szerzőjétől, a labdarúgó NB I 11. fordulójának szenzációja mégis Hegedűs János hatvanméteres álomgólja volt. Amellyel – és ezt se felejtsük el – megfosztotta veretlenségétől az éllovas Ferencvárost.

Gyorsan rendezzük le a „kötelezőt”: a forduló előtt a második helyen álló Honvéd és a harmadik MTK derbije tűrhető játékot hozott, s a hajrára az iram is elérte, mondjuk, a Bundesliga 2. tempóját, ami azért mifelénk már komoly szint. Azt még a meccset kék-fehér szemüvegen át néző MTK-fanatikusok is elismerik, hogy jobb volt a „vendég” (azért az idézőjel, mert a stadionrekonstrukció miatt hontalan kispestiek mostanság a Hungária körúton vívják hazai meccseiket), viszont az is tény, hogy Lencsét buktatták a vége felé a tizenhatoson belül, s talán kijárt volna egy tizenegyes a hazaiaknak.

A mezőny legjobbja Bognár István volt, remekül irányított, okos gólt lőtt, nem véletlenül tartja evidenciában Marco Rossi szövetségi kapitány a göndör hajú MTK-karmestert. Az 1-1-nek a vendéglátó örülhetett jobban.

Felcsúton, ebben a bajnokságban először, kapitulált a Fradi. Meglehet, ebben az is közrejátszott, hogy a góllövőlista éllovasa, Davide Lanzafame öt sárga lap miatt hiányzott Szergej Rebrov edző csapatából, de az olasz centert helyettesítő Böde Dánielre nem lehetett panasz, összehozott két kapufát.

Gólt viszont nem, azt az egyet Hegedűs János lőtte. De micsoda gólt! A Nemzeti Sport szerint akár Puskás-díjra is esélyes lehet a hatvanméteres szabadrúgásbomba – nem akármilyen poén lenne, ha a trófeát az Öcsi bácsi nevét viselő klub játékosa kapná…

„Egyszerre volt tudatos és véletlen a gólom – mondta lapunknak a 22 éves, U21-es válogatott középhátvéd, aki Törökbálinton ismerkedett meg a futballal, de 14 éves korában felfedezte az Illés Akadémia, Szombathelyen lett belőle NB I-es labdarúgó, hogy aztán tavaly a Puskás Akadémiához kerüljön, és szerepet vállaljon a feljutásban.

– Tudatos, mert a héten rengeteget gyakoroltam állított labdából a saját térfelünkről a kapura lövést. Vincze Ricsi, a scoutunk, aki az ellenfelek feltérképezéséért felelős, felhívta a figyelmemet Dibusz Dénes szokására, miszerint előszeretettel áll a 11-es pont környékén. Viszont az is igaz, hogy egyszer sem sikerült kapuba juttatnom a labdát a gyakorlásoknál. Ennek ellenére elvállaltam a szabadrúgást, de amikor elhagyta a labda a lábamat, azt hittem, mellé megy, mert balra húzott a lövésem. Csakhogy szerencsére a szél visszanyomta, és bement. Szóval, egy kis szerencse is kellett hozzá. Utána hosszú másodpercekig nem is voltam észnél, annyira elöntött a boldogság.”

Hegedűs „Janó” még szabadkozott egy sort, hogy Messenger-megkeresésemre nem reagált. „Utólag megszámoltam, 105 üzenetet kaptam, nem is tudtam még elolvasni őket.” Ja, kérem, a népszerűség átka. Helyesebben ezúttal csakis boldogsága.