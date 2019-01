Böde is a fedélzeten

Szergej Rebrov öt légióst kiszórt az FTC keretéből

Az egyik keletnek, a másik nyugatnak. Ez már csak így természetes, az NB I két elitklubja külön utakon jár. A Ferencváros tegnap Törökországba repült edzőtáborozni, a Vidi ma Spanyolországba készül. A holt idényben eddig a zöld-fehérek lényegesen zajosabbak; igaz, az egyik vitás ügyet akár lezártnak is tekinthetjük: az óév hajrájában megbüntetett Böde Dániel tegnap a társakkal együtt útnak indult Belekbe.

Bödét még a Vidi elleni, decemberi szezonzáró mérkőzés előtt büntette meg Szergej Rebrov a klubvezetőkkel egyetértésben: a termetes középcsatár egy hétig nem látogathatta az első keret edzéseit, s nem játszhatott a rangadón sem. Böde azért bűnhődött, mert ezt megelőzően, a Mezőkövesd elleni meccsen, miután az ukrán vezetőedző lecserélte, széles mozdulatokkal és nem éppen irodalmi stílusban fejezte ki a nemtetszését.

Madocsa büszkesége nehezen viselte a fegyelmit, több mint pletyka, hogy a távozás gondolata is szöget ütött a fejébe. Ez a lehetőség természetesen nem került le a napirendről, mégis árulkodó, hogy elutazott az edzőtáborba. Azt is levonhatjuk következtetésként, hogy a klub nem akar – feltétlenül – túladni rajta. A kéthetes összezártság alatt vagy összecsiszolódnak Rebrovval, vagy még jobban elmérgesedik közöttük a viszony; csak az biztos, így nem maradhat.

Böde jelenléte az utazó keretben közvetetten annak ismeretében is értelmezendő, hogy öt játékos, méghozzá öt légiós már erre sem kapott lehetőséget. A német Julian Koch, a portugál Rui Pedro, az izlandi Kjartan Finnbogason, a szerb Dejan Georgijevics és az argentin Matías Rodríguez nem sok sót evett meg Rebrovnál, s a vezetőedző úgy ítélhette meg, további kísérletezésnek nincs értelme.

Koch magyarországi pályafutása (is) balszerencsésen alakult, két súlyos sérülés is hátráltatta a kiteljesedésben, a másik négy ember szerződtetése viszont – szintén még a Doll-érában – egyaránt súlyos melléfogásnak bizonyult. Különösen Rodríguezé, akiért a nyáron 125 millió forintot fizetett az FTC, ám az argentin négy NB I-es találkozón összesen csupán 55 perc játéklehetőséget kapott.

A Fradi keretében természetesen szerepel a négy új ember, a fehérorosz Szignyevics, az ukrán Haratin, a belga Wilmots, valamint az Angliából hazacsábított, 19 éves Szerető Krisztofer. Rajta kívül másik három 20 éven aluli játékos, Takács Zsombor (1999-es születésű), Csonka András (2000), valamint Vida Kristóf (2001) is elrepült Belekbe. Hiányzik a műtét előtt álló Otigba Kenneth, ezért is nyilatkozhatta Kubatov Gábor tegnap a ­PestiSrácok.hu-nak, hogy „biztosan szeretnénk még egy belső védőt”.

A Ferencváros tizenkét nap alatt hat edzőmérkőzést játszik Belekben, ezek közül négyet is román ellenféllel.

A Vidi e tekintetben is visszafogottabb. Még csak annyi ismert a málagai menetrendjéről, hogy a magyar bajnokcsapat az egykor szebb napokat is látott, jelenleg a német harmadosztályban szereplő Kaiserslauternnel is megmérkőzik. Eddig csak egy új, helyesebben régi-új játékos érkezését jelentették be Fehérváron: Elek Ákos visszatér a piros-kékekhez.