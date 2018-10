Birkózó-vb – Ligeti nem bírt a címvédővel

A szabadfogásúak 125 kilogrammos kategóriájában szereplő Ligeti Dániel technikai tussal kikapott a címvédő, georgiai Geno Petriasvilitől a budapesti birkózó-világbajnokság szombati nyitónapján, így már csak a vigaszági folytatásban reménykedhet. Veréb István (86 kg), Molnár József (61 kg) és Gulyás Zsombor (74 kg) viszont már kiesett.

A szombathelyiek háromszoros Európa-bajnoki érmese jól mutatkozott be a vb-n, a selejtezőben ugyanis magabiztosan verte osztrák riválisát. A folytatásban azonban Petriasvili következett, akinek a legyőzéséhez óriási bravúrra lett volna szükség.

Ligeti jól kezdte a meccset, stabilan birkózott állásból, és két percig a georgiai nem tudta megingatni, ezt követően azonban a magyart passzivitásért figyelmeztették. A 29 éves hazai versenyző 20 másodperccel később elhamarkodottan támadott, ellenfele pedig szépen kontrázott és mögé került (0-2). Petriasvili kevéssel ezután ismét levitte riválisát, majd megpörgette (0-6), Ligeti erre visszafogott, mögé került (1-6) és pörgetést indított, a georgiai klasszis viszont meg tudta fogni a lábát, s ismét ő került a magyar fölé (1-7).

A szünet után a küzdelem már csak fél percig tartott, miután a nagy hátrányban lévő Ligeti sikertelenül próbálta áthúzni Petriasvilit, akinek ellenakciója végén a magyar kedvenc a hátára került (1-11).

Ligeti Dániel már csak abban bízhat, hogy Petriasvili a döntőbe jut, és a vasárnapi vigaszágra segíti őt.

„Az első két perc rendben volt, egy ilyen kvalitású birkózó ellen így kell mérkőzni, ám aztán kicsit elkapkodtam több szituációt is. Azzal a céllal mentem fel a szőnyegre, hogy minden kínálkozó lehetőségre, legyen az akármilyen kicsi is, lecsapok, de sajnos ő jött ki jobban az indításaimból. Türelmesebbnek kellett volna lennem – értékelt az MTI-nek a szombathelyi nehézsúlyú, aki szerint Petriasvili nem viszi be őt a vigaszágra, a folytatásban ugyanis előbb az orosz bajnokot, majd vélhetőleg az olimpiai címvédő török Taha Akgult kellene vernie a fináléba kerüléshez. – Ennél a sorsolásnál rosszabbat el sem lehet képzelni.”

Közben a korábban vereséget szenvedett három magyar, Veréb, Molnár és Gulyás egyaránt kiesett, miután legyőzőik a nyolcaddöntőben kikaptak.