Beleszaladtak a késbe a németek Hollandiában

Úgy tűnik, nem egyszeri kisiklás volt a német labdarúgó-válogatottól, hogy a nyári világbajnokságon címvédőként a csoportjában ragadt. Joachim Löw alakulatától az még vállalható volt, hogy a Nemzetek Ligájában az A osztály első csoportmeccsén hazai pályán 0-0-t játszott a vb-győztes franciákkal, szombaton viszont beütött a mennykő: Amszterdamban 3-0-ra kaptak ki Hollandiá­tól.

Bár a németek kezdtek jobban, és két helyzetet is elpuskáztak, a házigazdák Virgil Van Dijk révén a 30. percben megszerezték a vezetést – a Liverpool védője egy szöglet után a felső lécről visszapattanó labdát a kapu torkából fejelte be –, majd a 87. percben a mezőny legjobbja, Memphis Depay is mattolta Manuel Neuert. A Lyon támadója ezután még eltalálta a kapufát, de a hosszabbításban Georginio Wijnaldum is betalált. A krónikához hozzátartozik, hogy a 65. percben a vendégektől Leroy Sané hat méterről senkitől sem zavartatva lőtt kapu mellé, pedig még le is vehette a labdát, és megnézhette a bal alsó sarkot…

A tétmeccseiket nézve a németek hármas nyeretlenségi szériában vannak, mi több, egy döntetlen és két vereség, 0-5-ös gólkülönbség a statisztikájuk. „Amíg nem kaptuk meg az első gólt, jól játszottunk, de a hollandok vezető találata elvette az önbizalmunkat. Amiben persze az utóbbi eredményeinknek is szerepe van. Ha 1-0-ra kikapunk, még elfogadható lett volna, de a végén az összeomlásunkra nincs mentség…” – nyilatkozta Löw, és a jelek szerint nemcsak a csapata, de ő sem a régi. Legalábbis nem emlékszünk olyan korábbi nyilatkozatára, ahol az 1-0-s vereséget elfogadhatónak tartaná…

S így bizony rosszul sült el a rekorddöntése, hiszen a szakvezető 168. alkalommal irányította a német válogatottat, és ezzel lehagyta Sepp Herbergert. A hollandoknak viszont nagy napjuk lett, tizenhat év után tudták legyőzni az örök riválist, akit az 1974-es vb-döntő óta nem kedvelnek. A Nemzetek Ligájában az A osztályban az 1. csoport állása: 1. Franciaország 4 pont/2 mérkőzés, 2. Hollandia 3/2, 3. Németország 1/2.

Más szint, de most Örményországban nagyon bosszúsak, Gibraltáron pedig nagyon örülnek, miután a D osztály 4. csoportjában a parányi városállam válogatottja 1-0-ra nyert Jerevánban, története első győzelmét aratva tétmeccsen.