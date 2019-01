Bánhidi: ez mestermunka volt

Bánhidi Ákos csapatmenedzser mestermunkaként jellemezte azt, ahogy a Liu fivérek egymás között felosztva a két szombati egyéni számot egy-egy arany- és ezüstérmet nyertek 500 és 1500 méteren a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon.

„Lenyűgöző volt, ahogy abszolválták a mai napot” – jelentette ki a sportvezető. „Azt szoktam mondani, hogy ez short track, amiben minden borulhat. De vannak olyan versenyzők, akik tudják érvényesíteni a dominanciájukat, ezt láthattuk ma. Az egyikük tálcán kínálta az aranyat a másiknak, miközben megvédte a maga ezüstjét, majd ugyanezt láthattuk fordítva”.

Bánhidi konkrét esetként említette az 1500 méteres elődöntőben és fináléban látottakat, amikor a két testvér közé ékelődő riválist rendre úgy előzte meg a harmadik helyről előretörő fivér, hogy őt az élen haladó mindig beengedte maga elé, hogy ne legyen „galiba”, hogy az ellenfélnek ne legyen esélye megvédeni a pozícióját.

„Olyan volt, mintha hátul is lenne szemük. Ezt megcsinálták ötször-hatszor a két futam alatt” – méltatta tanítványait Bánhidi.

A nők szerepléséről elmondta, hogy az 1500 méteren nyolcadik, 500-on hatodik Jászapáti Petra jelenleg nemzetközi szintű versenyző és nem sok hiányzik neki ahhoz, hogy az olimpiai bajnok – és a hazai szurkolók örömére szombaton 1500-on győztes – Suzanne Schulting-féle világklasszisokhoz tartozzon, akik folyamatosan képesek elérni az A döntős szereplést. Úgy vélte, most is megmutatta kiváló képességeit, de a nüanszok ezúttal nem neki kedveztek. Bánhidi szintén elégedetten értékelte Bácskai Sára Luca teljesítményét.

A csapatmenedzser a mostani szezonra teljesen átalakult és megfiatalított női csapat jövőjét is pozitívan látja, elmondása szerint Knoch Viktor lengyel születésű, három év kihagyás után visszatért felesége feljövőben van, a juniorkorú Sziliczei-Német Rebeka jelenleg sérülés miatt hiányzik és a mindössze 16 éves Somogyi Barbara mellett még Jászapátiban és Bácskaiban is van fejlődési potenciál, ráadásul az utánpótlásban is lát kiváló versenyzőket.

Vasárnap 12.25-től az 1000 méterrel, a stafétákkal és az egyéni szuperdöntővel zárul az Eb.