Bale és Vázquez büntetett

Sorsdöntő találkozón fogadja szerdán a PSG a Liverpoolt a Bajnokok Ligájában

Küszöbön áll a Bajnokok Ligája 2018–19-es idényének legnagyobb meglepetése: a földkerekség momentán talán legtehetősebb klubja, a Paris Saint-Germain az ötödik fordulóban elveszítheti a lehetőséget arra, hogy a C csoportból bekerüljön a legjobb tizenhat közé. Egész egyszerűen fogalmazva: a PSG már ma kieshet. A bajnokságban botladozó Real Madrid viszont a BL-ben egyelőre biztosan veszi az akadályokat.

Évek óta az a kérdés Párizsban – és hát a Bajnokok Ligájában –, hogy a befektetett tőke mikor kamatozik a PSG-nél, a francia együttes mikor nyeri meg végre a legrangosabb klubsorozatot. Nos, a csapat a negyeddöntőnél tovább egyszer sem jutott, igaz, odáig zsinórban négyszer is. Az előző idényben visszaesett, a Real Madriddal szemben már a nyolcaddöntőben kiesett.

Idén ennél is nagyobb szégyen fenyegeti a párizsiakat. Négy forduló után csupán öt ponttal a harmadikok a C csoportban, s a mai ötödikben ki is eshetnek. Ez akkor következne be, ha kikapnának odahaza a Liverpooltól, a Napoli pedig, szintén hazai pályán, legyőzné a Crvena zvezdát. Utóbbi egyértelműen papírforma, tehát a PSG-nek muszáj lenne ma nyernie.

– Kulcsfontosságú mérkőzés lesz egy nagyon bonyolult csoportban. Ez az utolsó esélyünk, meg kell mutatnunk, hogy képesek vagyunk legyőzni az előttünk álló akadályokat – fogalmazott kissé klisészerűen Thomas Tuchel, a PSG nyáron kinevezett vezetőedzője. Akinek – ne feledjük – magyar segítője is van Lőw Zsolt személyében.

Virgil van Dijk, a Liverpool holland belső védője – aki a posztján szép lassan a világ legjobbjai közé érik – nem kertelt a céljaikról szólva.

– Nyerni megyünk Párizsba, nem a döntetlenért. Szeretnénk jól játszani, de tudjuk, hogy ez hihetetlenül nehéz lesz, mert ellenfelünk nagyon régen veszített utoljára hazai pályán – jelentette ki.

Van Dijk utolsó fél mondata kiegészítésre szorul. A PSG – egyedüliként a kiemelt ligák klubjai közül – tizennégy forduló után is százszázalékos a francia bajnokságban, gólt is elvétve kap, csupán hétszer vették be kapuját az ellenfelek.

Ugyanannyiszor, mint a BL-ben négy mérkőzésen. Ebből azért az is kiolvasható, hogy a BL-ben nyomasztja a tét a párizsiakat. Akiknek jó hír, hogy a múlt héten a brazil, illetve a francia válogatottban kisebb sérülést szenvedett két szupersztár, Neymar és Mbappé felépült.

Még az első körben, Liverpoolban az első félidőben az angol csapat sokáig „lefocizta” a franciát, amely némi szerencsével egyenlített, de a hajrában a házigazda megrázta magát, s Firmino belőtte a győztes találatot, ezzel lett 3-2. A három héttel ezelőtti belgrádi veresége miatt a Liverpool sem lazsálhat, kemény ütközetre számíthatunk.

A többi csoportban már-már le vannak osztva a lapok. Igazából csak egy nyitott kérdés van: a B csoportban az egymás elleni meccsen sikerével a Tottenham befoghatja az Internazionalét a második helyen.

Kedden a Roma a kötelekhez szorította a címvédő Realt, Ündernek a lábában volt a gólt, de 5 méterről az üres kapu fölé lőtt. Szünet után a Madrid megrázta magát, Bale és Lucas Vázquez góljával simán nyert. E két csapat már a meccs előtt továbbjutó volt.

A Bayern 32 év átlagéletkorú „nosztal- gia-csatársorával” (Robben, Th. Müller, Ribéry, valamint Lewandowski) szétcincálta a Benficát, Robben és Lewa is duplázott, és az Ajaxszal együtt már szintén ott van a kieséses szakaszban. Mint ahogy a Manchester City is, de a Lyon még reszkethet.

A Hoffenheimból Szalai Ádámot a 60. percben a második sárgával kiállították. A Juve a roppant hasznos Mandzukic góljával győzött, a United is megverte a svájciakat, így szintén nyeregben van.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló.

Keddi eredmények.

E csoport:

AEK Athén–Ajax 0-2, Bayern–Benfica 5-1. Az állás: 1. Bayern 13, 2. Ajax 11, 3. Benfica 4, 4. AEK 0.

F csoport:

Hoffenheim–Sahtar 2-3, Lyon–Man City 2-2. Az állás: 1. City 10, 2. Lyon 7, 3. 4.Sahtar 5, 4. Hoffenheim 3.

G csoport:

CSZKA Moszkva–Plzen 1-2, Roma–Real Madrid 0-2. Az állás: 1. Real 12, 2. Roma 9, 3. Plzen 4, 4. CSZKA 4.

H csoport:

Juventus–Valencia 1-0, Man United–Young Boys 1-0. Az állás: 1. Juventus 12, 2. Man United 10, 3. Valencia 5, 4. Young Boys 1.

A szerdai program.

A csoport: Atlético Madrid–Monaco 18.55 (tv: Spíler2), Dortmund–FC Bruges 21.00, az állás: 1. Dortmund 9 pont (8-2), 2. Atlético 9 (7-6), 3. FC Bruges 4, 4. Monaco 1. B csoport: PSV Eindhoven–Barcelona 21.00, Tottenham–Internazionale 21.00 (Spíler2), az állás: 1. Barcelona (már továbbjutott) 10, 2. Internazionale 7, 3. Tottenham 4, 4. PSV 1.

C csoport: Napoli–Crvena zvezda 21.00, Paris Saint-Germain–Liverpool 21.00 (M4 Sport), az állás: 1. Liverpool 6 (7-5), 2. Napoli 6 (4-3), 3. PSG 5, 4. Crvena zvezda 4. D csoport: Lokomotiv Moszkva–Galatasaray 18.55 (Spíler1), Porto–Schalke 21.00 (Spíler1), az állás: 1. Porto 10 pont, 2. Schalke 8, 3. Galatasaray 4, 4. Lokomotiv 0.