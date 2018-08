Bajnokok Ligája – A címvédő Real Madrid az AS Romával is megmérkőzik a csoportkörben

A címvédő Real Madrid az AS Roma gárdájával is találkozik a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörében.

A főtábla csütörtöki, monacói sorsolásán az előző három kiírásban győztes spanyol klub mellé még az orosz CSZKA Moszkva és a cseh Viktoria Plzen került a G csoportba. A mezőnyben egy csapat keretében van magyar labdarúgó, Szalai Ádám, a Hoffenheim válogatott támadója. A német együttes a csoportkörben a Manchester Cityvel, a Sahtar Donyeckkel és az Olympique Lyonnal találkozik.

A csoportkör első fordulóját szeptember 18-án és 19-én rendezik, míg az utolsó körre december 11-12-én kerül sor. A tavaszi folytatásban ezúttal is a csoportok első és második helyezettjei vehetnek részt – a harmadikok az Európa-ligába sorolnak át -, a versenyben maradt 16 klub február közepén a nyolcaddöntőben kezdi meg szereplését az egyenes kieséses szakaszban. A BL döntőjét június elsején Madridban játsszák.

A BL-csoportok beosztása:

A csoport:

Atlético Madrid (spanyol), Borussia Dortmund (német), AS Monaco FC (francia), Club Brugge (belga)

B csoport:

FC Barcelona (spanyol), Tottenham Hotspur (angol), PSV Eindhoven (holland), Internazionale (olasz)

C csoport:

Paris Saint-Germain (francia), Napoli (olasz), Liverpool FC (angol), Crvena zvezda (szerb)

D csoport:

Lokomotiv Moszkva (orosz), FC Porto (portugál), Schalke 04 (német), Galatasaray (török)

E csoport:

Bayern München (német), Benfica (portugál), Ajax (holland), AEK Athén (görög)

F csoport:

Manchester City (angol), Sahtar Donyeck (ukrán), Olympique Lyon (francia), Hoffenheim (német)

G csoport:

Real Madrid (spanyol), AS Roma (olasz), CSZKA Moszkva (orosz), Viktoria Plzen (cseh)

H csoport:

Juventus FC (olasz), Manchester United (angol), Valencia CF (spanyol), Young Boys (svájci)