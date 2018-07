Babosék párosa továbbjutott Wimbledonban

Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic bejutott a női párosok második fordulójába a wimbledoni teniszbajnokságon. Az első helyen kiemelt duó csütörtökön a japán Hozumi Erivel és Ninomija Makotóval találkozott, akik legyőzték őket a Roland Garros negyeddöntőjében. A londoni meccs az Australian Open-győztes Babosék fölényét hozta, akik 56 perc alatt diadalmaskodtak 6:4, 6:3-ra.

Egyéniben a férfiaknál a kétszeres győztes Rafael Nadal és a háromszoros bajnok Novak Djokovics is bejutott a harmadik fordulóba, a spanyol sztár a kazah Mihail Kukuskint, míg a szerb játékos az argentin Horacio Zeballost verte egyaránt három szettben. Kiesett ugyanakkor a tavaly döntős Marin Cilic. Az idei Australian Openen is finalista horvát óriási meglepetésre, 3 óra 13 perces csatában alulmaradt az argentin Guido Pellával szemben, aki 82. a világranglistán. Befejezte a szereplését Stan Wawrinka is. A háromszoros Grand Slam-bajnok svájcit, aki térdműtétjei miatt a világranglista 244. helyére csúszott, a selejtezőből érkezett olasz Thomas Fabbiano (133.) állította meg.

A nők mezőnyében a volt világelső Angelique Kerber szetthátrányból fordított a WTA-ranglistán 237. amerikai Claire Liu ellen, míg a 2014-ben döntős Eugenie Bouchard nem bírt az ausztrál Ashleigh Bartyval.