Az olimpiai bajnok is harcol a plasztikcunami ellen

A kétszeres olimpiai bajnok kajakos, Vereckei Ákos is az idei PET Kupa hulladékderbi részvevője, PET mestere. Az immáron hatodik, augusztus 12-ig tartó, 10 napos tiszai természetvédelmi kalózkaland majd 70 folyamkilométeren zajlik Szatmárcseke és Tiszamogyorós között.

A PET Kupa civil kezdeményezése mára nemzetközi jelentőségű környezet-, és természetvédelmi projektté nőtte ki magát. A sport, az önkéntesség és a környezettudatosság erejével hívja fel a figyelmet a folyóvizek védelmére, s a helyes hulladékkezelés fontosságára. Ehhez a kezdeményezéhez csatlakozott Vereckei Ákos, aki 2015-ben már védnöki feladatokat is ellátott a versenyen.

„Idén is örömmel veszek rész a túrán és képviselem a PET Kupa célkitűzéseit. Hiszen mint volt sportoló, aki ideje nagy részét természetes vizeken töltötte el, fontos számomra a természet megőrzése, folyóink szépségének ápolása, a környezettudatosság oktatása a gyerekek, a gyerekeim részére is, hiszen ez már jóformán létkérdéssé vált. A folyóink hulladékmentesítése a vízisportok, a vízitúrák miatt is kiemelten kezelendő”– emelte ki Vereckei Ákos kétszeres olimpiai bajnok kajakos.

A probléma okozója a határokon túlról érkező – sokszor ezer tonnákat is elérő – PET-palacláradat, avagy plasztikcunami. Sokan azt hiszik, hogy a hírhedt szemétszigetek csak messze tőlünk, az óceánokon léteznek, pedig kis hazánkon keresztül is óriási mennyiségű hulladék folyik keresztül, melynek egy része itt is reked. A globálissá vált hulladékszennyezés tehát Magyarországon is érezhető, ezért is jelent nagy előrelépést az Európai Unió idén kihirdetett műanyag stratégiája, amely javaslatokat tesz a megelőzésre és szorgalmazza a visszagyűjtés kiterjesztését, a hasznosítás mértékének növelését. Ebből kifolyólag százszámra indultak kezdeményezések a műanyag és az egyéb hulladékok felszámolására, keletkezésük megelőzésére.

A PET Kupa is ezt a célt szolgálja. Az esemény lelkes szervezői és résztvevői már 6 éve takarítják a Tiszát és vízjárta erdeit, s az ártérben talált – és a folyómenti településektől kölcsönkért – hulladékokból építik meg a hajónaszádot, amivel egy héten keresztül járják a folyót. A „vízi Teszedd”-ként is elhíresült kezdeményezést a Természetfilm.hu Tudományos Filmműhely Egyesület, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ) és a Sonar Búvárcsoport szervezi.

További információ: www.petkupa.hu