Az elégedett vert sereg

Az ezer sebből vérző, sérülésekkel sújtott magyar válogatott elérte a célját szombat este Dánia ellen. Ugyan vereséget szenvedett, de csak szűken, három góllal kapott ki 25-22-re. A meccs után elégedetten nyilatkozó magyar játékosokba botlottunk a herningi arénában.

Lékai Máté megadta az alaphangot, határozottan instruálta a magyar újságírókat a vegyes zónában. A Veszprém irányítója lemondott a nyilatkozat lehetőségéről, mondván „a fiatalokat kérdezzétek, ők a fontosak, csodálatosan helyt álltak”.

És abban a pillanatban, mintegy varázsütésre megjelent Máthé Dominik, a svédek elleni meglepetésember, a 19 éves vb-újonc. A balatonfüredi átlövő gyengén kezdett a dánok ellen, hetest rontott, az első három lövéséből nem lett gól, de ez sem szegte a kedvét. „Valami történt az eső három lövésemnél, nem igazán ment, de utána visszajöttem, és tudtam segíteni a csapatot. Ezekből is tanulnom kell: ha nem megy, akkor is próbálkoznom kell. Mert előbb-utóbb sikerülni fog.”



Erre erősített rá Nagy László, a „veterán” jobbátlövő. „Beszéltem Dominikkel, jeleztem neki, hogy a 3/0 lövési mutatója után legyen 6/0, ez nem baj, csak lőjön, próbálkozzon. Nem is állt meg, minden mindegy alapon ment előre. Szenzációsan helyt álltunk egy egészen kiváló dán válogatott ellen. Tegyük hozzá, a dánoknak nem az ellenünk játszott meccse volt a legfontosabb, nekik csak a győzelem volt a kérdés, a gólarány kevésbé volt fontos” – értékelt a veszprémi klasszis.

Vladan Matics szövetségi kapitány sem leplezte az elégedettségét a 25-22-es vereség után. Skizofrén helyzet, az biztos, de a fiatalok helytállása örömmel töltötte el a kapitányt. „Dicséretes ez a teljesítmény a fiataloktól. Kiderült, hogy van jelenünk és van jövőnk is. Remélem, többen leszünk Tunézia ellen, ha minden igaz, akkor Balogh Zsolti visszatér és Bodó is játékra készen várja a folytatást. Örömteli, hogy Szita Zolira és Máthé Dominikre is lehet számítani ezen a vb-n.”

Szita Zoltán első vb-meccsén három góllal kezdett, majd a második félidőt szinte végig játszotta – nem is rosszul. „Nagy Laci és az idősebb játékosok Ilyés Feri és Bodó Ricsi is biztatott minket a szünetben. El sem tudom mondani, mennyire jólesik, hogy mentorálnak minket. Ezt nem várhatjuk el tőlük, de nagyon jólesik nekünk. A jövőt építik bennünk, ha lehet így fogalmazni. Dánia fantasztikus csapat, életre szóló élmény volt ebben a közegben játszani” – mondta a balatonfüredi átlövő.

A magyar válogatott vasárnap este hat órakor Tunézia ellen folytatja a szereplését a vb középdöntőjében. Győzelme esetén szinte biztosan játszhat a hetedik helyért a dániai világbajnokságon.