Átformálja a pénz az úszást

Egész évben csúcsformában kell lenniük legjobbjainknak, ha keresni akarnak

Paradigmaváltás zajlik az úszósportban, olybá tűnik, már nem érvényes a régi képlet, az évi egyetlen csúcsforma. Talán ez a vasárnap befejeződött hangcsoui rövid pályás világbajnokság legfőbb tapasztalata. Álljuk-e a sarat a megváltozott körülmények között? Sós Csaba szövetségi kapitánnyal kerestük erre a választ.

– Paradigmaváltás történt az úszósportban? Sokunk számára ez a hangcsoui rövid pályás világbajnokság legfőbb tanulsága. Vége az évi egy csúcsformára időzítés korszakának?

– Egyre több az erőpróba, most már minden évben van rövid pályás világverseny, plusz az olimpia évében lesz Európa-bajnokság, és lesz még egy rövid pályás vb is Abu-Dzabiban. Ez egy évben három a korábbi egyhez képest, és ehhez jönnek a világkupák, ahol értelemszerűen a legjobb úszóink szívesen úsznak, mert pénzt tudnak keresni, hála istennek. És úgy látom, az edzésmódszerek a folyamatos készenléti állapotnak megfelelően változtak, még ha az emberi test nem is.

– Régebben volt évente egy csúcsforma, aztán…

– …aztán nyolcvanszázalékos formába hozták magukat még egyszer az úszók. Vagy legfeljebb kétszer, mert a klubnak fontos volt, hogy az úgynevezett cikluszáró versenyeken a pontok megszerzése érdekében villantsanak a sztárok. Manapság viszont folyamatosan hozzák a 90-95 százalékos formát.

– Hol itt a gond? Szépen átállunk mi is a modern kor által megkívánt edzésmódszerekre.

– Persze, csak van itt egy olyan apróság, hogy szeptembertől decemberig alapozni kell. Mármost egyszerre edzeni, pénzt keresni, válogatókon részt venni és versenyekre utazni igen bajos. Mi ehhez ösztönösen elkezdtünk alkalmazkodni, a nagy pályás világversenyre már tavaly is nem egy, hanem három hónappal előtte rendeztük a válogatót, és jövőre is így lesz. Szaknyelven szólva nem egy mezociklussal, hanem egy makrociklussal a vb vagy az olimpia előtt. És aki ott kivívja az indulás jogát, az mindenképpen utazik.

– Mit szól hozzá, hogy többen lemondták a részvételt a hangcsoui vb-n?

– Például a komplett Eger – Cseh Laci, Németh Nándi, Burián Kata –, a Verrasztó testvérek, Kozma Dominik és Bohus Richárd. Azt tervezzük, hogy jövőre a rövid pályás Eb után lesz a magyar bajnokság, amire a pontokat, és ezzel együtt a pénzt kapják az egyesületek. Azt ugyanis nehezen tudom elképzelni, hogy valaki elindul az ob-n, és előtte egy héttel kihagyná az Eb-t.

– Elfogadható-e, hogy a fél válogatottkeret nem megy el a vb-re képviselni a nemzeti színeket?

– Nyers leszek: nem ez volt az év főversenye. A Gerevich-ösztöndíj összegének kiszámításánál nagyon alacsony szorzóval szerepel. Nem jár érte kimagasló állami jutalom; hiába voltál most érmes a rövid pályás vb-n, ha augusztusban a glasgow-i Eb-n nem jutottál döntőbe. A pénz áll a jelenség hátterében.

– Más. Most úgy tűnik, Hosszú Katinkán és Milák Kristófon kívül nincs világszinten aranyesélyes úszónk. Nem Európára gondolok, a világra.

– Óriási dolog, hogy Hosszú formán kívüli állapotban Eb-t nyert Glasgow-ban, s még nagyobb, hogy most itt tart. A kérdés, hogy lesz-e benne annyi munka, amiből valódi csúcsformát tud hozni nyárra, a kvangdzsui vb-re. Mert ott az kell, ha nyerni akar. Nem véletlen, hogy a hátúszó Seebohm döntőbe került mellen. Ennek csak egy magyarázata lehet: ő is ráállt a vegyesre. Tehát Katinka bizakodhat, de elbizakodottságra nincs oka. Miláknak nem kell pánikolnia a 200 méter pillangón Szeto és Le Clos által elért dupla világcsúcs miatt, az 50-es medence egész más műfaj. De nem tudok vitatkozni: világszinten tényleg Hosszú és Milák a két aranyesélyesünk.