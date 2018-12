Aranylabda az ágya mellé

Luka Modric büszke, hogy ő törte meg Ronaldo és Messi hegemóniáját

Aligha hökkent meg bárki is, amikor hétfő este az Aranylabda átadásakor a horvát Luka Modric sétált elő a füstből, és ő vehette át a trófeát, ezzel az övé lett az összes legfontosabb egyéni elismerés az idén a labdarúgásban. Persze volt, aki csalódott, de a többség nem kérdőjelezte meg a Real Madrid játékosának a sikerét.

„Gratulálok, napsugaram!” Mi mást is mondhatna egy édesanya, amikor egy videokamera előtt megtudja, hogy a fia viheti haza 2018-ban a futball legnagyobb egyéni trófeáját, az Aranylabdát? Radojka Modric a könnyeivel küszködve tette hozzá, hogy Luka megérdemelte a díjat, de a férje, Stipe is csak akadozva tudta elmondani, hogy ő a világ legboldogabb és legbüszkébb édesapja. Szerinte nem is kérdés, hogy jó döntés született: „A rengeteg munkádnak és küzdésednek köszönheted a sikert!”

Természetesen akadt, aki nem értett egyet a meghatott szülőkkel, Elma Aveiro a közösségi oldalán például egyenesen korruptnak nevezte a voksolókat, akik maffiózók, csak a pénz vezérli őket, de – teszi hozzá – szerencsére Isten hatalma nagyobb ennél a romlottságnál. A hölgy cseppet sem mellesleg Cristiano Ronaldo nővére, aki a jelek szerint nemigen emésztette meg, hogy fivére nem lett hatszoros aranylabdás labdarúgó – legalábbis az idén nem –, meg kellett elégednie a második hellyel, megelőzve a harmadik Antoine Griezmannt.

Magyar részről a Nemzeti Sport labdarúgórovatának a vezetője, Vincze András szavazott, nála Antoine Griezmann, Luka Modric, Raphael Varane, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi volt a sorrend, és ezt így indokolta:

„Mintha a világ így tél elejére elfelejtette volna, az idén rendeztek egy világbajnokságot is, aranyérmes válogatottal, a döntőben gólt szerző játékosokkal. Ha valami, akkor ez a részlet a 2018-as Aranylabda odaítélésében meglehetősen nyomós indok lehetne, úgyhogy én a nyári tornát (is) figyelembe véve helyeztem a szavazás legmagasabb polcára az Atlético Madrid francia ászát, Antoine Griezmannt. Ugyanakkor elfogadom, hogy a stílusos labdarúgás, az elegáns passzok, egyszersmind „forintos labdák” mestere a horvátok 10-ese, ő valóban klasszikusan zseniális labdarúgó – szóval jó kézbe került az Aranylabda.”

Ezzel pedig véget ért egy korszak: 2007 után először nem Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi győzött. Luka Modric pedig aratott az idén. A horvát Sportske Novosti négy ászt tett ki a címlapjára, mindegyik kártyán ő áll egy-egy éremmel, illetve trófeával, előbbi a világbajnoki ezüst, az utóbbiakat pedig az UEFA, a FIFA legjobbjaként kapta, illetve a negyedik maga az Aranylabda.

Európa vezető sportlapjai sem kérdőjelezik meg legújabb sikerének a jogosságát, a spanyolok ráadásul érdekes tényekre is felhívják a világ figyelmét. Ilyen például az, hogy az Aranylabda 1956-ban kezdődő története során huszonkettedszer kapta a díjat a spanyol bajnokságban futballozó játékos, és a dicsőségen egyenlő arányban osztozik a Real Madrid és a Barcelona, mindkét klub 11-11 Aranylabda-átadáson ünnepelhette sajátjaként a győztest.

Az utolsó tíz alkalommal is így volt: Cristiano Ronaldo négyszer képviselte a Real Madridot – az első Aranylabdáját 2008-ban még a Manchester United futballistájaként kapta –, Lionel Messi ötször a Barcelonát, és most Luka Modric zárja ezt a sort.

A díjat több mint hatvan éve életre hívó France Football magazin terjedelmes interjút készített a horvát játékossal, aki többek között ezt mondta:

„Az életben minden jóért meg kell küzdeni, nem volt könnyű eljutnom idáig, de sikerült, és nagyon boldog vagyok. A történelemben az áll majd, hogy egy kis nemzet fia törte meg két olyan futballista, Cristiano Ronaldo és Lionel Messi hegemóniáját, akikhez még csak nem is hasonlíthatjuk magunkat. Néhány napig az ágyam mellett áll majd a trófea, hogy ha éjszaka felébredek, lássam, nem csak álmodtam, hogy az enyém lett. Amikor 2016 elején Zinedine Zidane lett az edzőnk Madridban, az első edzés után négyszemközt elmondta, mit lát bennem és mit vár tőlem. Megemlítette, hogy olyan futballista vagyok, aki egyszer megnyerheti az Aranylabdát. Neki is köszönöm ezt a mai napot!”