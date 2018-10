Amikor tényleg megégtek a birkózószőnyegen

Budapest szombattól hetedik alkalommal ad otthont a sportág világbajnokságának

A birkózás 19 aranyérmünkkel a negyedik legeredményesebb olimpiai sportágunk – csak a vívás, az úszás és a kajak-kenu előzi meg –, és versenyzőink a világbajnokságokon is szépen teljesítenek, eddig 29 alkalommal léphettek a dobogó felső fokára. S utóbbi sorozatot szombattól a Papp László Budapest Sportarénában folytathatják, ahol már hetedszer leszünk vb-házigazdák.

Első vb-aranyunkat Radvány Ödön még az 1920-as bécsi kötöttfogású vb-n szerezte, a másodikra 1950-ig kellett várnunk, de ebben az is szerepet játszott, hogy 1923 és 1949 között nem rendeztek világbajnokságokat. 1958-ban aztán a magyar fővárosban jöttek össze a karfiolfülűek, és a hat évvel korábban átadott margitszigeti Dózsa teniszstadionban szabadtéren tusakodtak. Nem sokkal a versenyek előtt a júliusi időpont ellenére erősen lehűlt a levegő, zuhogott az eső, és attól kellett tartani, hogy elveri a vb-t, ám az égiek megkönyörültek.

Mi több, napokon belül olyan hőség tört Budapestre, hogy Polyák Imre egyik meccsén ellenfele, a csehszlovák Votápek égési sérüléseket szenvedett. Polyák azonban nemcsak őt döngölte bele a felforrósodott szőnyegbe, hanem mindenkit, aki szembejött vele, és tízezer néző előtt lett világbajnok a 62 ­kg-os súlycsoportban. A 2010-ben elhunyt legendás birkózó 1964-ben olimpiát is nyert – három ezüst után –, és háromszoros világbajnokként írta be magát a sportág krónikájába.

1985-ben szabadfogású, 1986-ban pedig kötött- és szabadfogású vb-t rendeztünk immár a Budapest Sportcsarnokban, s 1986-ban kötöttfogásban Komáromi Tibor (82 kg) és Gáspár Tamás (100 kg) révén két aranyérmet itthon tartottunk. Komáromi győzelme nem mindennapi végjáték után született meg. A lengyel Bogdan Daras elleni fináléjában a zsűri először kettős leléptetést hirdetett ki, vagyis az aranyat egyik versenyző sem kapta volna meg, de óvások után, a tüntető közönséget is lecsillapítva végül mindkét birkózót győztesnek nyilvánították.

A negyedik budapesti vb, amelyre 2005-ben a porig égett BS helyére felhúzott Papp László arénában került sor, mérföldkő a sportág történetében. A nemzetközi szövetség először hozta együtt tető alá a kötöttfogású, a szabadfogású és a női szakág világbajnokságát. Válogatottunk kötöttfogásban megnyerte a nemzetek pontversenyét, együttesen pedig hét érmet szerzett – szépséghiba, hogy aranyat egyet sem, négy ezüstöt és három bronzot.

A 2013-as vb-n viszont már szólt a magyar himnusz, Sastin Marianna (59 kg) a birkózás első magyar női világbajnoka lett. Aki most is csatasorba áll azután, hogy februárban megszületett gyermeke, Olivér. 2016-ban kisebb világbajnokságot rendeztünk, a három szakág nem olimpiai súlycsoportjaiban, mindössze hatban, de ezek közül a kötöttfogás 71 ­kg-os kategóriája magyar sikert hozott Korpási Bálint diadalmenetével. S neki is szurkolhatunk a jövő héten.

A harmincfős magyar csapatban Sastin és Korpási mellett még két olyan kötöttfogású versenyzőnk van, aki már nyert világbajnokságot: Kiss Balázs még 2009-ben a 96 kg-ban, Bácsi Péter pedig 2014-ben a 80 kg-ban. Ám rajtuk kívül még akadnak néhányan, akik nem esélytelenek arra, hogy megszerezzék a magyar birkózás 30. vb-aranyát. Vagy akár a harmincegyediket is.