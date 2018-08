Amikor kellett, helyén volt a szívük

Férfi-asztaliteniszező válogatottunk nagy bravúrral legyőzte az osztrákokat

Ha kedden éjjel teniszben Fucsovics Mártonnak a US Openen nem is jött össze a világszenzáció, asztaliteniszben férfiválogatottunk legalábbis „Euró­pára szóló” bravúrt ért el: Aranyosi Péter szövetségi kapitány alakulata a Marczibányi téren, az Eb-selejtező 1. csoportjában 3-2-re legyőzte a 2015-ös Európa-bajnok osztrákokat.

Az ellenfél ráadásul a legerősebb összeállításban lépett asztalhoz, bevetette a világranglista 49., 52. és 53. helyezettjét, azaz a magyar születésű Gárdos Róbertet, Stefan Fegerlt és Daniel Habesohnt, akik párosban is mindhárman nyertek már Eb-t. Ami a mieinket illeti, Majoros Bence (képünkön) 103., Ecseki Nándor 129., Szudi Ádám 164. a világranglistán, vagyis az erőviszonyok alapján nem sok jó nézett ki nekünk, de mindhárom játékosunk nyert egy meccset, és ez elég is volt a sikerhez.

– Nem számolgattunk közben, előtte pedig nem gondolkoztunk azon, hogy ki ki ellen játszhat és nyerhet, mert ha így lett volna, kikapunk ­3-0-ra. Megbeszéltük, hogy Bence játszik az egyes helyre beírva, én kettesként, Nándi pedig hármasként. Így volt ez a világbajnokság második felében is, akkor nagyon jól működött, ezért nem változtattunk rajta – jegyezte meg Szudi.

Együttesünk májusban a halmstadi világbajnokságon is jó néhányszor felrúgta a papírformát. Igaz, hogy a vb-n csak a 25. helyen zárt, ám előrébb nem is végezhetett volna, megnyerte a másodosztályt, így feljutott az elitbe. Az osztrákok amúgy a vb-n a legjobb nyolcig jutottak, az egyeduralkodó kínaiak állították meg őket, s aligha gondolták, hogy most Budapesten kikapnak.

– Valami megmozdult a magyar férfi-asztaliteniszben, ez egy olyan nemzetközi siker, amely azt mutatja, hogy a srácok sok mindenre képesek – nyilatkozta Aranyosi Péter.

– Amikor 2015-ben átvettem a csapat irányítását, akkor még nem lehetett ezt látni, de nagyon bíztunk a sikerben, a Németországban dolgozó Zwickl Dániel támogatásában, illetve a magyar szövetség háttérmunkájában. Ez most ­beért, mert csapatszinten ilyen jó eredményünk még nem volt. Hozzátenném, hogy 21-22 éves srácokról beszélünk, akiknek helyén volt a szívük a döntő pillanatokban is.

Az A osztály 1. csoportjának az állása: 1. Ausztria 2 (5-3), 2. Magyarország 2 (4-5), 3. Portugália 2 (3-4). A hat csoportból az első és második helyezettek kijutnak a 24 csapatos Eb-re, de a harmadikok számára sincs minden veszve, ők a B osztály legjobbjaival meccselnek a pótselejtezőn.