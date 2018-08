Alsógatyában a medencébe

Gasly nagyon megörült a hírnek, hogy ő lesz Verstappen csapattársa

A hét végén Belgiumban, Spa-Francorchampsban folytatódik a Formula–1-es világbajnokság, vagyis véget ér a bő háromhetes szünet, amely igencsak eseménydús uborkaszezont hozott.

Úgy nézett ki, a Red Bull és Daniel Ricciardo még a nyári vakáció előtt, a Hungaroringen bejelenti az együttműködés folytatását, s bár ez nem történt meg, semmi jel nem utalt arra, hogy az év végén a felek elválnak. Az ausztrál pilóta az egyik nap maga is azt fejtegette, hogy a szerződése meghosszabbításában csupán a finomhangolás van hátra – másnap aztán kiderült, hogy jövőre már a Renault-nál látjuk viszont.

A döntés az ő kezében volt, s hogy valójában miért visszakozott, azt Christian Horner csapatfőnök mondta ki: Ricciardo – aki a váltást letudja annyival, hogy új kihívást keres – attól tartott, jövőre már csak másodhegedűs lehetne a csapatnál Max Verstappen mögött.

Ricciardo a franciáknál Nico Hülkenberg csapattársa lesz, így Carlos Sainz helyére kerül. A Red Bulltól kölcsönadott pilóta sem marad állás nélkül, de nem az energiaitalos istállóhoz vagy annak fiókcsapatához, a Toro Rossóhoz megy vissza, hanem a McLarenhez kerül, a Formula–1-ből kiszálló Fernando Alonsót váltva. A kétszeres világbajnok Ricciardóhoz hasonlóan új kihívásokat keres, csak éppen ő már nem az F1-ben. Az IndyCar sorozatban folytatja, amelynek egyik tavalyi futamán – a legendás Indy 500-on – már részt vett.

Alonso amúgy idén a hosszú távú világbajnokságon (WEC) is szerepel a Toyota LMP1-es csapatánál. Két korábbi F1-es pilótával, Sébastien Bue­mivel és Nakadzsima Kazukival vállvetve győzött a spai 6 órás, majd a Le Mans-i 24 órás versenyen, s a múlt hét végi, silverstone-i 6 órás viadalon is a 8-as Toyota haladt át elsőként a célvonalon, de ezt a győzelmet utólag a szabálytalan padlólemez miatt elvették a japánoktól.

Alonsónak mindenesetre a „tripla korona” címhez már csak az Indy 500-siker hiányzik, a feltétel kétharmadát teljesítette azzal, hogy van Le Mans-i elsősége, a Formula–1-ből pedig monacói futamgyőzelme. (Az autó­versenyzés máig egyetlen triplakoronása az ugyancsak kétszeres Formula–1-es világbajnok brit Graham Hill.)

A már 37 éves Alonso 2005-ben és 2006-ban nyert vb-t a Renault-val, 24 és 25 esztendősen, s akkor kevesen gondolták, hogy nem lesz harmadik vb-címe. A későbbiek során öt évet lehúzott a Ferrarinál is, de rossz időben volt a maranellóiaknál, utána pedig rossz lóra tett a McLarennél is. A wokingiak, már a jövőre gondolva, a hét végén, a Belga Nagydíj első szabadedzésén pihentetik az „öreget”, és a saját nevelésű nagy tehetségük, a brit Lando Norris ül be a helyére. S az sem elképzelhetetlen, hogy Sainz mellett jövőre Norris lesz a McLaren másik pilótája, mert a belga Stoffel Vandoorne útilaput kap.

Az viszont egészen biztos, hétfőn este lett hivatalos, hogy a Red Bull Ricciardót jövőre Pierre Gaslyval pótolja, akit előléptetnek a Toro Rossótól. Amikor Helmut Marko tanácsadó ezt telefonon közölte vele, az ugyancsak az új hullámot képviselő francia pilóta elmondása szerint görögországi nyaralásából hazaérkezve éppen alsónadrágban volt otthon, s ha nagy örömében nem is ugrott ki belőle, a medencéjébe beugrott.

Ám még ezzel sem teljes a nagy körforgás. A jelenleg a Williams alkalmazásában álló Lance Stroll milliárdos édesapja mentette meg a Force Indiát a csődtől, és borítékolható, hogy a fiát átviszi az erősebb csapathoz, ahonnan Esteban Ocon mehet a helyére a Williamshez vagy a McLarenhez. A hét végén az is eldőlhet, hogy Kimi Räikkönen még egy évet lehúz a Ferrarinál – de az eddigi váratlan fejlemények után jobb, ha maradunk a feltételes módnál.