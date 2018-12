A téli napsütés is lehet boldogság

Barnai Judit tizenegy évesen egy csapásra felnőtté vált egy életveszélyes baleset után

Amikor tizenegy évesen súlyos balesetet szenvedett, az orvos azt mondta, örüljön, ha egyáltalán járni tud majd. Barnai Judit ma a PEAC-Pécs kosárlabdázója, az idén a válogatottban is bemutatkozhatott, és júniusban akár Európa-bajnokságon is pályára léphet. Sokak szerint csodálatos utat járt be, de neki csak az a fontos, hogy a baleset óta apróságoknak is nagyon tud örülni.

– Mikor mehetek megint edzésre?

Bizarrnak hangzó kérdés volt. Egy tizenegy éves kislányt kitolnak a műtőből egy bonyolult, többórás operáció után, a folyosón várja a folyamatosan síró édesanyja, a tanárai, a barátai, szinte nincs egy ép porcikája sem, mindenki az életéért aggódik, ő pedig arról érdeklődik, mikor mehet legközelebb edzésre. Ráadásul mindössze két hete kosárlabdázott, aligha szökhetett szárba ennyi idő alatt komoly szerelem a sportág és Barnai Judit között.

– Elsősorban nem is a kosárlabda volt a fontos, azt nem tudtam elképzelni, hogy nem mozoghatok, sportolhatok többé – meséli. – A testnevelőtanárom unszolt, menjek kosarazni, nekem való, el is kezdtem az edzéseket a BEAC-ban, és az edzők is tehetségesnek tartottak.

Mindent felülírt azonban 2005. október 21-e. A kislány pár napja kapott egy kiskutyát, hozzá sietett haza Budapest egyik külső kerületébe, és még csak nem is sejtette, hogy ez a nap lesz a második születésnapja.

– Leszálltam a buszról, körül is néztem, de a buszt előző autót nem vettem észre, a sofőr sem látott engem, és még csak fékezni sem volt ideje. Mintegy tizenöt métert repültem, és valami csoda révén a hátizsákom a földre zuhanás pillanatában a fejem alá csúszott, alighanem ez mentette meg az életemet. Láttam az autót, teljesen összetört az eleje, a szélvédő is bezúzódott. A testem elzsibbadt, és nem éreztem semmit, ugyanakkor mindent tisztán észleltem. Elsőként azt kérdeztem valakitől, hogy megvannak-e a lábaim, mert nem voltam biztos benne. Aztán megmondtam anyukám telefonszámát, valaki a fülemhez tette a telefont, én pedig mondtam az éppen Tatabányán lévő anyukámnak, hogy van egy kis baj. Kérdezte, mi, és amikor megtudta, én nyugtatgattam. Ő arra nevelt, ha baj ér, őrizzem meg a nyugalmamat, hát azt tettem. Akkor érkezett a balesetire, amikor velem odaért a mentő. Vizsgálatok követték egymást, már minden zavarossá vált, előbb a térdemet, aztán a szilánkossá tört karomat műtötték, és amikor kitoltak, tényleg arra gondoltam, mi lesz velem mozgás nélkül.

Az edzésre vonatkozó kérdésre az orvos nem sok jóval kecsegtette, szerinte Judit már annak is örülhet majd, ha egyáltalán járni tud. A doki tudta, rengeteg a kockázat. A kórházban töltött két hónap alatt Judit például öt centit nőtt, és ha a sérült teste nem követi ezt a tempót, a következmények szomorúak lehetnek. A tizenegy éves kislány nyakig gipszben feküdt, alig maradt ép csontja, de szép lassan megkezdhette a rehabilitációt. Szerencséje volt, mert a szervezete befogadta a karjába ültetett fémeket.

Az egyik hétfőn azt mondták neki, ha szombatig megtanul mankózni, akkor hazaengedik – még a felülés is nagy szenvedéssel járt, de megcsinálta. Persze nagyon messze volt a gyógyulás, az orvosok két évet jósoltak arra, hogy átlagos életet élhet majd. Három hónap után szabadult meg a gipsztől, lassan megtanulta mozgatni az ujjait, élményszámba ment, amikor újra tudott fogni, később ismét képes volt írni, a tanárok hozták neki a tananyagot, így azzal is haladhatott, a napok zöme erősítéssel és gyógytornával telt el.

– Nem mertem emberek közé menni, féltem, hogy megütik a vállamban a fémeket, az piszkosul fájt, a belvárosi iskola és az otthon közötti út volt a maximum, az időjárás változásai is megviseltek, és ez így ment két éven keresztül. Volt, hogy elegem lett mindenből, különösen a kiszolgáltatottság érzését viseltem el nehezen. Én akkor hamar felnőtt lettem. Tudtam, vigyáznom kell magamra, nem ugyanolyan már a testem és a szervezetem, mint másoké, és ezt nagyon komolyan kell vennem.

Két év elteltével virradt fel a csodálatos nap, amikor a kórházban közölték, többé nem kell jönnie. Ő pedig elment a BEAC-hoz, előbb hetente egyszer, majd kétszer, olykor már többször edzett. Védőfelszerelésben, fájdalmak és kompromisszumok árán, a féltő édesanya szigorú irányításával, akinek sikerült megzaboláznia az edzők és a lánya türelmetlenségét.

Judit tizenhat évesen került a Ferencvároshoz, szép lassan a térdgépét is elhagyta, így a combizmai is jobban fejlődtek, idővel eszébe sem jutott félni az ütközésektől, aztán a felnőttcsapatban is bemutatkozhatott, éppen a BEAC ellen. A többi tulajdonképpen csupán tények sora: megfordult több klubban, a nyáron a PEAC-Pécshez szerződött, mert úgy érezte, a klub nagyon szeretné a soraiban tudni, egy éve már meghívást kapott a válogatott edzéseire, aztán most novemberben Albánia és Oroszország ellen debütálhatott is.

– Ha valaki látta rajtam a baleset nyomait és rákérdezett, akkor elmondtam, mi történt, de soha nem beszéltem erről, és nem hivatkoztam rá. Ez a múlt, ami lezárult, engem pedig a jövőm érdekel, és nehezen viselném, ha bárki is sajnálna. Nagyon figyelek a testemre, tudom, mire van szüksége, hiszen a csípőm és néhány csigolyám is különleges bánásmódot kíván, de ez az én dolgom. Olykor hallom, mekkora dolog az, ami velem történt, mekkora utat jártam be, de ezt én nem így élem meg. Az viszont igaz, hogy ha nincs a balesetem, nem lennék ennyire erős a lelkemben, és nem tudnám, hogy semmi sincs ingyen az életben. De ennél is fontosabb, hogy tudom értékelni a pici jót is. Más elmegy amellett, hogy most, decemberben is süt a nap, én viszont látom, és nagyon örülök neki.