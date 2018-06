A sárga és a piros lapok is dönthetnek

Az oroszoknak, a spanyoloknak és a portugáloknak a döntetlen megfelel

Ma kezdődik a harmadik forduló, amelyben naponta négy mérkőzést rendeznek, kettőt-kettőt ugyanakkor kezdve. Természetesen az egyes csoportok tagjai kezdenek egyszerre a fair play szellemében, de például az A jelű négyesben ennek most éppen nincsen sok jelentősége. Oroszország és Uruguay mindkét eddigi meccsét megnyerte, egyaránt továbbjutottak, és ma a csoportelsőségről döntenek, Szaúd-Arábia és Egyiptom pedig a presztízsért küzd meg egymással.

Az oroszok és a dél-amerikaiak nem tudnak taktikázni a végeredménnyel, vagyis ellenfelet választani a nyolcaddöntőre, mert nem tudhatják, este melyik csapatok jutnak tovább a B csoportból. A házigazdák 8-1-es gólkülönbségével Uruguay nem vetekedhet a maga két 1-0-s győzelme után, tehát utóbbinak feltétlenül nyernie kell, ha a kvartett élén akar végezni.

Az oroszok szövetségi kapitánya, Sztanyiszlav Csercseszov kijelentette, eddigi jó szereplésüknek nem csupán a hazai pálya az oka. „Nem véletlen, hogy két győzelemmel kezdtünk. Játékosaink remekül együttműködnek” – nyilatkozta. Játékosai közül Jurij Zsirkov felépült bokasérüléséből, de nem biztos, hogy hétfőn megkockáztatják a játékát. Alan Dzagojev combhajlítóizom-sérülése miatt továbbra sem léphet pályára.

Uruguay szövetségi kapitánya, Oscar Tabárez nem foglalkozott a találkozó tétjével, mindössze ennyit mondott: „A házigazda ellen játszunk, vagyis nagyszerű lesz a hangulat. Ez a meccs remek lehetőség számunkra, hogy felmérjük, miben fejlődtünk.”

Tulajdonképpen nincs is miért foglalkozni a helyezésekkel, mert a papírforma szerint a B csoportból Portugália és Spanyolország lép tovább, és egyik sem kevésbé kellemes ellenfél a másiknál. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy ez csupán a papírforma, Irán még egy Portugália elleni bravúrral meglepetést okozhat. Ha sikerül nyernie, akkor biztosan a tizenhat közé kerül, de erre aligha fogadnak sokan.

Az Európa-bajnoknak és a spanyoloknak is elég a döntetlen az üdvösséghez. Jelenleg ugyanannyi pontjuk van, megegyezik a gólkülönbségük is, és ha ez a harmadik forduló után is így marad, akkor a szabályosabb, sportszerűbb együttes végez jobb helyen. A fegyelmi mutatóban a Marokkó ellen készülő spanyolok jelenleg jobban állnak, hiszen eddig egy, a portugálok pedig két sárga lapot kaptak.

A Portugália–Irán találkozó a közel-keleti együttes szövetségi kapitányának, a portugál Carlos Queiroz személye

miatt is pikáns, hiszen 2008-tól a dél-afrikai világbajnokság végéig hazája válogatottját irányította, Irán csapatát az elmúlt hét év során az ázsiai zóna legjobbjává tette. A szakvezető nem titkolta, elsősorban Cristiano Ronaldo eredményességét szeretnék megakadályozni, hiszen a portugálok eddigi négy gólját a Real Madrid csatára szerezte.

A mai műsor. A csoport: Szaúd-Arábia–Egyiptom, Volgográd, 16.00; Oroszország–Uruguay, Szamara, 16.00. B csoport: Irán–Portugália, Szaranszk, 20.00, Spanyolország–Marokkó, Kalinyingrád, 20.00.