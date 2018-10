A múltat végképp eltörölni

Válogatottunk még sosem győzött Görögországban, így nem mehet tovább

Ha csak szigorúan a FIFA világranglistáját nézzük, Görögország az esélyese a Nemzetek Ligája C kategóriája 2. csoportjának, hiszen a legfrissebb világranglistán a 42. helyet foglalják el a hellének, míg Magyarország a 49., Finnország az 58., Észtország meg egyenesen a 98. S ha még azt is tudjuk, hogy a magyar válogatott története során kilencszer lépett pályára Görögországban, és egyszer sem tudott nyerni, akkor holnap este az athéni Olimpiai Stadionban nem Marco Rossi együttese az esélyes. Ez igaz, de szeptember 11-én a Groupama Arénában sem volt az, mégis győzött 2-1-re.

Nem túl fényes az idegenbeli mérlegünk a görögök ellen, de mindez az égvilágon semmit sem számít. A görög futball – nagyon úgy tűnik – leszálló ágba került, a magyar válogatott viszont Rossi alatt éledezni látszik. A napokban Willi Orban megkapta az állampolgárságot, de ami ennél fontosabb, jelentkezett is a szövetségi kapitánynál. Személyében a Bundesliga három legjobb középső védőjének egyike áll csatasorba védelmünk tengelyében.

A görögök viszont gondokkal küszködnek. A budapesti vereség után Evangelosz Grammenosz, a Görög Labdarúgó-szövetség elnöke raportra rendelte Michael Skibbét, a válogatott német szövetségi kapitányát, és feketén-fehéren közölte vele, több botlást nem tűr el. Ha nem sikerül begyűjteni a hat pontot ma Magyarország és 15-én Finnország ellen – utóbbi meccset Tamperében játsszák –, akkor fel is út, le is út.

Állítólag már meg is van az utód Angelosz Anasztasziadisz, a PAOK Szaloniki korábbi edzője személyében. Skibbének azt is szemére vetették – nemcsak az elnök, hanem a szurkolók is –, hogy miért nem Konsztantinosz Mitroglu, a Marseille centere kezdett, s miért csak akkor küldte be Taszosz Donisz helyére, amikor már égett a ház.

Efféle dilemma nem lesz ma este, mert Donisz, a Stuttgart csatára megsérült a Werder Bremen elleni bajnokin szeptember 30-án, így nem is kezdhet más, mint Mitroglu. Hacsak Skibbe elő nem veszi a keretbe meghívott Eftimisz Koluriszt, a bajnoki tabella második helyén álló Atromitosz támadóját – Megyeri Balázs klubtársát –, aki az idényben szerzett hat góljával messze a legeredményesebb görög csatár. Ennek azonban kicsi a valószínűsége, ahogy azt Megyeri is megpendítette a lapunknak adott tegnapi interjúban, Dimitrisz Jannulisz (szintén Atromitosz) játéka balhátvédben azonban nem kizárt.

A kapuban meginogni látszik a Groupama Arénában szerepelt Vaszilisz Barkasz helye, az AEK Athén kapusa lepkézett a Benfica elleni 3-2-es vereség közben. Skibbe ezért – a közvélemény nyomására – behívta Alekszandrosz Pasalakiszt, a PAOK kapusát, aki akár kezdhet is az Olimpiai Stadionban.

Egyszóval forrong a görög futball, miközben a magyar válogatott háza táján béke honol. Kedden és szerdán is két edzést tartott a keret Telkiben, s Willi Orban remek benyomást keltett, taktikai érzéke átlagon felüli, ahogy a színházi világban szokták mondani, „színpadi jelenléte” van az RB Leipzig klasszis középhátvédjének, aki a kijevi Kádár Tamással szilárd kettőst alkothat a védelem közepén.

Túl sok változásra nem kell számítani a görögöket szűk egy hónapja 2-1-re legyőző csapatban, úgy tudjuk, Rossi még a jobbhátvéd személyén töpreng Lovrencsics Gergő és Bese Barnabás között. Szerencsére Kovács István formája nem sínylette meg a Mol Vidi 3-0-s vereségét az MTK-tól, s Kleinheisler László, Nagy Ádám, Sallai Roland és Varga Roland is remekül mozgott a taktikai jellegű gyakorlásokon.

Talán nem kiabáljuk el: minden adott ahhoz, hogy idegenben végre legyőzzük Görögországot.