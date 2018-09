A Mol Vidi a Puskás Akadémia ellen elveszítette veretlenségét

Az MTK ellen is folytatta jó sorozatát a Paks

A házigazda Paks háromgólos győzelmet aratott az MTK felett a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, nyolcadik fordulójában. A hazai csapat sorozatban ötödik bajnokiján maradt veretlen – egyben másodszor nyert -, míg a budapestiek a mostani idényben először kaptak ki idegenben.

Paksi FC-MTK Budapest 3-0 (1-0)

Paks, 864 néző, v.: Iványi

gólszerzők: Hahn (31.), Kecskés (73.), Simon (94.)

sárga lap: Vass P. (44.), Balogh (66.), Szelin (86.)

Paks:

Nagy G. – Kulcsár D., Fejes, Gévay, Báló – Haraszti (Vági, 90.), Kecskés, Papp, Bertus, Remili (Bartha, 84.) – Hahn (Simon, 71.)

MTK Budapest:

Kicsak – Ikenne-King, Balogh, Gengeliczki, Katona – Vass Á., Vass P. (Kanta, 62.) – Gera, Bognár (Torghelle, 74.), Schäfer (Szelin, 75.) – Lencse

Az MTK kezdte aktívabban a mérkőzést, a hazaiak inkább kontratámadásokra rendezkedtek be. Az első félidő felénél aztán alábbhagyott a fővárosiak lendülete, a Paks pedig Hahn János ügyes találatával megszerezte a vezetést. A gól után inkább a házigazdák támadtak, az MTK játéka nagyon pontatlanná vált.

A szünetet követően átadta riválisának a területet a hazai csapat, s a vendégek próbáltak nagyobb sebességi fokozatba kapcsolni. A próbálkozás a játékrész közepén büntetővé érett, miután a sokat bizonytalankodó kapus, Nagy Gergely ismét hibázott. A 11-est azonban kihagyta Lencse László, ez pedig megzavarta a fővárosiakat, s néhány perccel később egy gyors akció végén megduplázta előnyét a Paks.

A hajrában nyomás alatt tartotta a hazai kaput a cserékkel felfrissített MTK, de ez nem hozott eredményt, sőt, az utolsó másodpercekben újabb paksi gól született.

Az Újpest legyőzte a Debrecent

Az Újpest 1-0-ra legyőzte a Debrecent a labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulójában szombaton.

Újpest FC-Debreceni VSC 1-0 (1-0)

Szusza Ferenc Stadion, 2595 néző, v.: Farkas Á.

gólszerző: Nagy D. (22.)

sárga lap: Zsótér (36.), Burekovic (62.), A. Diallo (90.), illetve Kinyik (36.)

Újpest:

Pajovic – Pauljevic, Bojovic, Litauszki, Burekovic – Sankovic, Onovo – Nwobodo, Zsótér (Beridze, 66.), Nagy D. (Balázs B., 73.) – Novothny (A. Diallo, 89.)

Debrecen:

Nagy S. – Kusnyír, Kinyik, Szatmári, Barna – Ferenczi J. (Calvente, 58.), Tőzsér (Bereczki, 76.) – Bódi, Könyves (Csősz, a szünetben), Varga K. – Takács T.

A találkozó előtt egyperces gyászszünettel emlékeztek a hétfőn 74 évesen elhunyt Géczi Istvánra, a Ferencváros olimpiai ezüstérmes kapusára.

Jó iramban kezdődött a mérkőzés, a hazaiak mezőnyfölényét a vendégek veszélyesebb két gólhelyzete kompenzálta. A 22. percben vezetést szerzett az Újpest – Nagy Dániel remek átlövéssel bombázott a hosszú felsőbe -, a kapott gól pedig megzavarta a vendégeket. A szünetig hátralévő időben a debreceniek semmilyen veszélyt nem jelentettek a kapura, de a játékot irányító újpestiek előtt sem adódott újabb gólszerzési lehetőség.

A második játékrészben a Debrecen bátrabban futballozott, ám játékában nem volt benne a gól. A csapatok döntően a tizenhatosok között küzdöttek egymással. Az Újpest támadójátékát a lefújásig a kontrák jellemezték, akciók kidolgozása helyett inkább fegyelmezetten védekezett.

Az Újpest immár hat forduló óta veretlen, a Debrecen pedig öt forduló óta nyeretlen a bajnokságban. A hajdúságiak legutóbbi hat találkozójukon nem tudtak győzni a Megyeri úton, az Újpest házigazdaként két döntetlen mellett negyedszer győzte le a DVSC-t.

Idénybeli első sikerét aratta otthon a Kisvárda

Az újonc Kisvárda magabiztos játékkal legyőzte a vendég Szombathelyi Haladást a labdarúgó OTP Bank Liga nyolcadik fordulójának szombati játéknapján, ezzel idénybeli első hazai sikerét ünnepelhette.

Kisvárda FC-Szombathelyi Haladás 4-1 (2-0)

Kisvárda, 2000 néző, v: Németh Á.

gólszerzők: Ilic (18., 69.), Horváth Z. (29.), Misic (57.), illetve Priskin (66.)

sárga lap: Vári (85.), illetve Kolcák (28.), Gaál (31.), Jancsó (87.)

Kisvárda:

Felipe – Melnik, Anderson, Ene, Vári – Lucas, Protic, Misic (Milevszkij, 64.), Sassá (Gosztonyi, 71.), Ilic – Horváth Z. (Karaszjuk, 78.)

Haladás:

Király – Schimmer, Kolcák, Benes, Habovda – Grumic (Jancsó, a szünetben), Jagodics – Bamgboye, Gaál (Rabusic, 58.), Rácz (Németh, 83.) – Priskin

Az első félidőben végig a Kisvárda akarata érvényesült, a hazaiak irányítani tudták a mérkőzést, és a 18. percben megszerzett vezetést követően nem engedtek túl sok lehetőséget a vendégcsapatnak. Fordulás után sem hagyott alább a Kisvárda lendülete, a hazaiak harmadik góljával pedig gyakorlatilag fél órával a lefújás előtt eldőlt a mérkőzés. Bár a szombathelyiek szépíteni tudtak a hajrához közeledve, de erre is azonnal volt válaszuk a kisvárdaiaknak, akik megérdemelten tartották otthon a három pontot.

Elképesztő végjátékban győzte le a bajnok Vidit a Puskás Akadémia

Megszerezte első győzelmét a Puskás Akadémia a labdarúgó OTP Bank Liga 2018/19-es szezonjában: a felcsútiak a 8. fordulóban, szombaton 112 percig tartó összecsapáson, elképesztő végjáték után 2-1-re nyertek a címvédő MOL Vidi FC ellen.

Puskás Akadémia FC-MOL Vidi FC 2-1 (1-1)

Felcsút, 1728 néző, v.: Szőts

gólszerzők: Knezevic (39., 11-esből), De Jesús (85.), illetve M. Scepovic (24., 11-esből)

sárga lap: Mioc (18.), Heris (31.), Arabuli (44.), illetve Pátkai (21.), Vinícius (38.), Juhász (44.), Huszti (63.), Kovács I. (90.)

Puskás Akadémia:

Danilovic – Osváth, Heris, Hegedűs, Spandler, Trajkovski – Mioc, Knezevic (Bokros. 84.), Varga J. – Arabuli (De Jesús, 49.), Kiss T. (Szakály P., 97.)

MOL Vidi FC:

Kovácsik (Tujvel, 75.) – Nego, Juhász, Vinícius, Stopira – Kovács I., Pátkai (Milanov, 57.), Hadzic – M. Scepovic, Huszti (Nikolov, 69.) – Lazovic

A várakozásoknak megfelelően a bajnok futballozott fölényben az első félidőben, ugyanakkor a felcsútiak sem adták fel a támadások lehetőségét. Az első negyvenöt percet kemény összecsapások jellemezték, s mindkét oldalon értékesítettek egy-egy büntetőt.

A második félidőben is fehérváriak irányították az összecsapást, de az átütő erő ezúttal hiányzott a játékukból. Negyedórával a vége előtt a Vidi elveszítette kapusát, Kovácsikot, aki összecsúszott Trajkovskival. A helyére beálló Tujvel a 83. percben ziccert védett, de két perccel később már ő is tehetetlen volt az új igazolás, az ecuadori De Jesús helyzeténél.

Kovácsik ápolása miatt is a játékvezető kilencperces hosszabbítást jelzett, amelynek utolsó pillanatában egy kezezés miatt 11-eshez jutott a Vidi, az első büntetőt értékesítő Scepovic próbálkozását azonban Danilovic hárította.

Szőts ezt követően le is fújta a találkozót, az indulatok pedig elszabadultak: Hadzic szólalkozott össze a felcsúti kispadon helyet foglalókkal, majd több csapattársa is csatlakozott hozzá – volt, aki természetesen nyugtatni akarta -, a csetepatéban egy pillanatra még Benczés Miklós, a Puskás Akadémia vezetőedzője is a földre került.

Villámrajttal hazai győzelem Mezőkövesden

A Mezőkövesd hazai pályán az első bő tíz percben három gólt szerezve legyőzte a Diósgyőrt a labdarúgó OTP Bank Liga nyolcadik fordulójában.

Mezőkövesd Zsóry FC-Diósgyőri VTK 4-2 (3-0)

Mezőkövesd, 2500 néző, v.: Berke

gólszerzők: Szeles (7.), Cseri (9.), Vajda (11., 81.), illetve Tajti (52.), Makrai (68.)

sárga lap: Tóth Be. (45+2.), illetve Rados (37.), Tajti (45+2.), Vernes (61.), Márkvárt (70.)

Mezőkövesd:

Dombó (Szappanos, 86.) – Farkas, Pillár, Katanec, Vadnai – Mevoungou, Szeles – Cseri, Tóth Be. (Molnár, 69.), Vajda (Szalai, 90.) – Drazic

Diósgyőr:

Rados – Sesztakov (Bacsa, a szünetben), Brkovic, Karan, Juhar – Tóth Ba. (Sazbó Be., a szünetben), Tajti, Márkvárt – Vernes, Mihajlovic, Forgács (Makrai, 67.)

A mérkőzés előtt negyven perccel nagy eső zúdult a pályára, de a kezdésre elcsendesedett, a játéktér pedig viszonylag jó állapotban maradt. A hazaiak nagy lendülettel kezdtek, illetve jószerivel minden támadásuk góllal zárult a találkozó elején: bő tíz perc elteltével 3-0-ra vezettek.

Ezután taktikusan futballoztak, időnként pedig pontos passzokkal jutottak el a vendégek kapujáig és többször lövéssel fejezték be támadásukat. A diósgyőrieknek lett volna miért felpörögniük, de ettől messze voltak, nem jelentettek veszélyt a hazai kapura és időnként hátul is bizonytalankodtak.

A második félidő elején szépített, majd a játékrész közepén egy megpattanó lövéssel egy gólra felzárkózott a DVTK, így egy időre ismét nyílttá vált a mérkőzés. A mezőkövesdi Vajda aztán tíz perccel a vége előtt nagy gólt lőtt távolról, ezzel eldöntötte a három pont sorsát. Sikerével a hazai csapat a negyedik helyre lépett előre a tabellán úgy, hogy csak hét mérkőzést játszott.