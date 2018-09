A Mezőkövesd és a Kisvárda szerzett három pontot az esti bajnokikon

A labdarúgó OTP Bank Liga hetedik fordulója szombati játéknapjának esti mérkőzésein a Mezőkövesd hazai pályán győzte le a továbbra is veretlen Puskás Akadémia együttesét, az újonc Kisvárda nagy meglepetésre a Hidegkuti stadionban szerezte meg első élvonalbeli győzelmét, míg az Újpest-Honvéd és a DVTK-Paks találkozókon nem láthattak gólt a nézők. A délután lejátszott Debrecen-Haladás meccs szintén döntetlennel (1-1) ért véget.

Először nyert az újonc Kisvárda

Az MTK Budapest hazai pályán kikapott a szintén újonc Kisvárdától, a szabolcsiak első győzelmüket aratták az idényben.

OTP Bank Liga, 7. forduló:

MTK Budapest-Kisvárda Master Good 0-1 (0-1)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1632 néző, v.: Solymosi

gólszerző: Vári (36. – 11-esből)

sárga lap: Ilic (33.), Protic (45.), Felipe (92.)

MTK Budapest: Kicsak – Ikenne-King, Pintér, Gengeliczki, Katona – Vass Á. – Schäfer, Gera (Torghelle, 61.), Kanta (Kulcsár, 70.), Bognár (Farkas, 77.) – Lencse

Kisvárda: Felipe – Melnyik, Ene, Vári, Protic – Lucas, Misic (Mitosevic, 64.), Sassa (Gosztonyi, 59.), Anderson – Ilic, Horváth Z. (Negrut, 81.)

A mérkőzés első negyedórájában az MTK játszott fölényben, többször veszélyeztetett is, a sereghajtó Kisvárda a 16. percben jutott el a hazai kapuig. A fővárosi fölény ellenére a vendégek szereztek vezetést büntetőből – ez volt a gárda harmadik gólja a szezonban -, miközben nagy eső zúdult a pályára.

A második félidő villámlás miatt kis csúszással kezdődött, a csapatok felázott talajon feszültek ismét egymásnak. A kisvárdaiak időnként bátran támadtak és őrizték előnyüket, így végül az újoncok találkozóján szerezték meg először a három pontot a jelenlegi szezonban.

Nem bírt egymással az Újpest és a Honvéd

Újpest FC-Budapest Honvéd 0-0

Szusza Ferenc Stadion, 3561 néző, v.: Iványi

sárga lap: Nagy D. (49.), illetve Nagy G. (19.), Kukoc (44.), Heffler (48.)

Újpest: Pajovic – Pauljevic, Bojovic, Litauszki, Burekovic – Sankovic, Onovo – Beridze (Novothny, 58.), Zsótér (A. Diallo, 91.), Nagy D. (Balázs B., 78.) – Nwobodo

Honvéd: Gróf – Kamber, Baráth (Batik, 24.), Skvorc – Heffler, Pilík (N’Gog, 78.), Gazdag, Nagy G., Kukoc (Tischler, a szünetben) – Danilo, Holender

A kezdést követően az Újpest azonnal magához ragadta a kezdeményezést, de veszélyes gólhelyzetet ugyanúgy nem tudott kidolgozni, mint a Honvéd, amely az első félidő közepétől már egyenrangú partnere volt a hazai csapatnak.

A szünetben hatalmas vihar zavarta meg a nézőket, a játék azonban csak pár perces késést szenvedett. A felázott gyepen viszont felgyorsult a meccs, amelyet ismét az Újpest irányított. A Honvéd a kontrákra és Danilo gyorsaságára épített, de nem volt gólveszély a vendégek akcióiban. A 75. percben Novothny a kispesti kapuba lőtte a labdát, de les miatt Iványi játékvezető nem ítélt gólt.

A hajrában Nwobodo fejese után a kapufa mentette meg a Honvédot a góltól, s a lefújásig sem változott az eredmény.

Mezőkövesden is nyeretlen maradt a Puskás Akadémia

Mezőkövesd Zsóry FC-Puskás Akadémia FC 2-0 (1-0)

Mezőkövesd, 2155 néző, v.: Bogár

gólszerzők: Drazic (15.), Pillár (78.)

sárga lap: Vadnai (22.), Cseri (33.), illetve Zsidai (36.)

Mezőkövesd: Dombó – Pillár, Silye (Meszhi, 77.), Katanec, Vadnai – Cseri (Tóth M., 81.), Szeles, Tóth B. (Szakály D., a szünetben), Mevoungou – Vajda, Drazic

Puskás Akadémia: Danilovic – Spandler, Osváth, Heris, Trajkovski – Balogh B., Zsidai (Mioc, 82.), Latifi (Szakály P., 76.), Vlasko – Radó, Arabuli (Kiss T., 62.)

A vezetőbíró, Bogár Gergő első NB I-es meccsén dirigált, a hazaiak vezetőedzője, Kuttor Attila pedig eltiltása miatt nem ülhetett le a kispadra.

Jóval aktívabban kezdte a mérkőzést a Mezőkövesd, s ennek negyedóra után meg is lett az eredménye: egy gyors, precíz támadás végén előnybe kerültek a hazaiak.

A folytatás is a házigazdák komoly mezőnyfölényét hozta, a vendégeknél szinte csak pillanatokra volt a labda. Fél óra elteltével kijött a szorításból a Puskás Akadémia, akadt egy-egy lehetősége, de egyenlítenie nem sikerült.

A második félidő is mezőkövesdi helyzetekkel indult, majd enyhe labdabirtoklási fölénybe kerültek a vendégek, helyzetig azonban csak elvétve jutottak el. A hazaiak a hajrában elsősorban az eredmény tartására törekedtek, de egy szöglet után még növelni is tudták előnyüket, s ezzel el is dőlt a mérkőzés.

A DVTK vendégeként szerzett pontot a Paks

DVTK-Paksi FC 0-0

Miskolc, 3872 néző, v.: Andó-Szabó

sárga lap: Karan (66.), Bacsa (70.), Tajti (86.), illetve Papp (44.), Bertus (45+1.), Gévay (78.)

DVTK: Antal – Sesztakov, Brkovic, Karan, Tamás M. – Tajti, Tóth B., Hasani (Bacsa, 60.) – Vernes, Mihajlovic, Forgács (Juhar, 52.)

Paks: Nagy G. – Vági, Fejes, Gévay, Báló – Kecskés (Egerszegi, 87.), Papp, Bertus – Haraszti (Simon A., 75.), Hahn, Bartha (Remili, 63.)

Az első felvonásban fordulatos játékot láthatott a közönség, mindkét kapu többször forgott veszélyben. Amíg azonban a paksiaknak több lehetőségük adódott a gólszerzésre, addig a legnagyobb helyzetet a diósgyőriek hagyták ki, pontosabban Vernes szabadrúgásból a keresztlécet találta el.

A második félidőben egyre inkább a DVTK került fölénybe – főként a csereként pályára lépő Bacsával gyűlt meg a paksi védők baja -, de ritkán került igazi helyzetbe. A paksiak idővel már a kontrákról is lemondtak, kizárólag a védekezésre koncentráltak, és végül kihúzták kapott gól nélkül.

A Paks negyedszer játszott döntetlent a szezonban.

A Haladás debreceni pontszerzésével kezdődött meg a 7. forduló

Pontot szerzett a Haladás Debrecenben, miután 1-1-es döntetlent játszott a DVSC-vel, a Nagyerdei stadionban.

Debreceni VSC-Szombathelyi Haladás 1-1 (1-1)

Nagyerdei Stadion, 3203 néző, v.: Erdős

gólszerzők: Takács (21.), illetve Priskin (41.)

sárga lap: Németh Mi. (46.), Király (78.), Jagodics (90.)

A tabella:

1. Ferencváros 6 5 1 – 15-4 16 pont

2. Budapest Honvéd 7 5 1 1 12-5 16

3. MTK Budapest 7 4 1 2 11-10 13

4. Debreceni VSC 7 2 4 1 9-9 10

5. MOL Vidi FC 4 2 2 – 9-2 8

6. Mezőkövesd Zsóry FC 6 2 2 2 7-5 8

7. Újpest FC 6 1 4 1 5-6 7

8. Paksi FC 7 1 4 2 7-9 7

9. Diósgyőri VTK 7 1 3 3 5-10 6

10. Szombathelyi Haladás 7 1 2 4 9-13 5

11. Kisvárda Master Good 7 1 2 4 3-13 5

12. Puskás Akadémia 7 – 2 5 7-13 2

A 3. fordulóból a MOL Vidi FC-Mezőkövesd Zsóry FC, valamint a 6. fordulóból a MOL Vidi FC-Újpest FC mérkőzést a székesfehérváriak Bajnokok Ligája-selejtezői miatt elhalasztották.