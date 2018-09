A Manchester Unitednél forrnak az indulatok

Európa topbajnokságaiban ezúttal hét-közben is zajlik az élet. Ahogyan azt tegnapi számunkban megírtuk, Dárdai Pál Herthája a Bundesligában elszenvedte első vereségét az idényben, Brémában kapott ki 3-1-re. A Bayern München nemigen tudta kihasználni a berliniek botlását, mert hazai pályán csak 1-1-et ért el az Augsburg ellen, és így csak három pont az előnye a Hertha előtt – pénteken egymással találkozik a két csapat az Olimpiai stadionban.

Érdekesség, hogy a berlinieknél először volt tagja a kezdőcsapatnak ifjabb Dárdai Pál, aki 64 percet kapott az édesapjától. Sallai Roland és Szalai Ádám is győztes csapat tagja volt kedden késő este, előbbi a Freiburg tagjaként örülhetett a Schalke 1-0-s legyőzésének, utóbbi is végig pályán volt csapatában, a Hoffenheimben, amely 3-1-re nyert Hannoverben. Közös bennük az is, hogy ezúttal egyikük sem szerzett gólt, viszont töretlenül élvezik az edzőik bizalmát. Gulácsi Péter csapata, a Leipzig tegnap este lapzártánk után játszott a Stuttgarttal.

A spanyol bajnokságban a három nagy közül a Barcelona és a Real Madrid a lipcseiekhez hasonlóan késő este lépett pályára, az Atlético Madrid viszont már előző nap játszott, és simán, a 3-0-s végeredményt már a 33. percben beállítva győzött. Olaszországban magyar szempontból a Juventus–Bologna összecsapás volt érdekes, Nagy Ádám a hét végi remek teljesítményével benn ragadt a vendégek együttesé-­ben, a végeredményről holnap tudunk beszámolni.

Angliában a Ligakupáé a főszerep, és beszámolhatunk egy nagy meglepetésről: a Manchester United az Old Traffordon esett ki. Az ellenfele a másodosztályú Derby County volt, és a a 2-2-es végeredményt követően – 1-1-nél a vendégek emberelőnybe kerültek a hazai kapus kiállítása miatt – a továbbjutás tizenegyesrúgásokkal dőlt el. A párbaj első hét körében egyik fél sem hibázott, a nyolcadikban viszont a manchesteri Phil Jones igen, és így a Vörös Ördögök már az első fordulóban elbúcsúztak a Ligakupától.

A klubnál fortyognak az indulatok, amit jelez José Mourinho menedzser és a középpályás Pogba felszínre került konfliktusa is: a játékos a hétvégén kifogásolta a taktikát, amiért a csapatkapitány-helyettesi pozíció elvesztésével fizetett.