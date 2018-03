A legenda lelép a színpadról

Görbicz Anita csütörtök este elbúcsúzik a női kézilabda-válogatottól

Csütörtök este nem sokkal hat óra előtt a pályára szólítják Görbicz Anitát, aki megszokott környezetben, a „munkahelyén" kisétál az Audi Aréna kezdőkörébe, és a közönség tapsviharától kísérve ünnepélyesen elbúcsúzik a válogatottól. A magyar női kézilabda korszakos zsenijével a magyar–holland Eb-selejtező előtt egy nappal találkoztunk Győrben.

A jövő Győrben épül. A tavaly nyári ifjúsági olimpiát hirdették ezzel a jelmondattal a Kisalföld fővárosában, és a szlogen akár ma is érvényes lehet, az Audi Arénában folyamatosan edzenek az ETO férfi és női ifista kézilabdázói, és ha csak pár napig is, de itt gyakorol a nyugdíjastagozat is. Mielőtt bárki félreértené, ezt maga Görbicz Anita is jóváhagyta egy biccentéssel, amikor a harmincon túl járó klubtársával, Anja Althaussal végzett külön edzést. Hiá­ba, a válogatottak Eb-selejtezői miatt szinte kiürült a győriek öltözője.

„Én most, 34 évesen is annyira élvezem a kézilabdát, még most is nagyon szeretek tanulni. És amilyen edzéseket tart Danyi Gábor, arra nincsenek szavak. Nagyon szeretem!” – Görbicz valóban mosolygósan kezdte a foglalkozást, láthatóan élvezte a törődést.

Nyilván nem bánnánk, ha még a magyar válogatottal gyakorolna, de ez lezárt történet: tavaly decemberben Lipcsében egy másfél órás doppingvizsgálat volt a „hunyó”, onnan kikecmeregve mondta Görbicz egy elé tolt mikrofonba, hogy többet nem lép pályára a válogatottban.

„Rengeteg emlékem van. Ne kérjen arra, hogy emeljek ki néhányat, mert gondban leszek! Na jó, a 2003-as zágrábi vb felejthetetlen a rengeteg magyar drukkerrel és az ezüstéremmel, de mondhatnám az olimpiai részvételeket, sőt szinte mindent. És tudja, mi a jó? Semmit sem bántam meg, minden úgy volt jó, ahogy történt!”

Görbicz Anita 223 mérkőzésen szerepelt a magyar válogatottban, 1111 góljával vezeti a magyar örökrangsort. Virtuóz zsenialitása miatt egy bő évtizedig vele azonosították a magyar női kézilabdát. Nem véletlenül, „Görbe” mindent tud, ami nem tanítható, és mindezt természetes eleganciával mutatja meg a pályán.

Őt nézve a kézilabda egyszerű látványsport, korán kiderült, hogy alig van vagy egyáltalán nincs is olyan játékelem a sportágban, amit ő ne tudna. Hát ezért nem választott példaképet. A foci más. „Totti örök kedvenc, Messit és Neymart is szeretem, a kézilabdában valahogy nem alakultak ki ilyen rajongások.” Görbicz egyébként remek labdarúgó, magától értetődően irányító, természetesen rávágja, hogy ha fiúnak születik, biztosan futballista lett volna belőle.

Talán mindannyian jobban jártunk, hogy 1983-ban Anita néven anyakönyvezték a Görbicz család akkori legifjabb tagját. Bár filigrán alkata láttán aligha mondta volna bárki, hogy több mint ezer gólt dob valaha a válogatottban, öt vb-n, hat Eb-n, két olimpián vesz részt és óriásplakáton népszerűsíti a kézilabdát, amelyhez hű maradhat a pályafutása végén.

„Rengeteget tanultam a kapitányoktól, Mocsai Lajostól, Hajdu Jánostól, KEB-től (Karl-Erik Böhmtől – a szerk.) és a többiektől, és ha lesz lehetőségem, szívesen dolgoznék később a válogatott mellett” – vagy akár a kézilabda-szövetségben, ahogy korábbi klubtársa, Pálinger Katalin. Sőt Győrben is tárt karokkal várják, ha a szeretett városában képzeli el a folytatást.

A búcsú még odébb van, Görbicz Anita ma csak a válogatottól köszön el, a szerződése szerint legalább jövő nyárig látjuk a győri „világválogatottban”. Tavaly – életében először immár családanyaként – Boldizsár fiával ünnepelte az ETO BL-győzelmét, és idén különleges napon védhetné meg a címét. „Május 13-án lesz a születésnapom, már eljátszottam a gondolattal, hogy mi lenne, ha épp aznap nyernénk meg a Bajnokok Ligáját.”

A Bajnokok Ligája négyes döntőjében minden bizonnyal látjuk játszani Görbicz Anitát, de válogatott meccsen már csak nézőként lesz jelen. Nekünk volt megtiszteltetés az eddigi időszak.