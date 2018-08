A jéghideg víz nem akadály

Rasovszky Kristóf oktatta a mezőnyt, Hosszú Katinka sikere az akarat diadala

Rasovszky Kristóf szerezte a magyar úszók harmadik glasgow-i aranyérmét, bár nem a Tollcross-uszodában, és még csak nem is Glasgow-ban, hanem az onnan ötven kilométerre fekvő, festői, ámbár rettenetesen hideg Loch Lomondban. A 21 éves veszprémi srác szinte végig vezetve, fölényesen győzött 5 km-en, s ma, az olimpiai távon, 10 km-en is az esélyesek közé tartozik. Jelentjük, Cseh László feltámadt, az első idővel döntős 100 méter pillangón, s Milák Kristóf is ott van, Hosszú Katinka pedig, hiába no – az Iron Lady.

A vidék ismerős Walter Scott regényéből, a Rob Royból. Bár ez még nem a Skót-felvidék, de már nem is az urbánus Glasgow, csipkés sziklák szegélyezik az utat, mígnem előbukkan a semmiből Skócia egyik legszebb tava, a Loch Lomond, az Eb nyílt vízi versenyeinek helyszíne.

Bár inkább nevezhetnénk jeges vízi versenyeknek, mert a tó vize – amely a júliusi hőhullám idején 23 fokosra melegedett – most úgy 16-18 fokos lehet, és bizony Rasovszky Kristófék hőszigetelő neoprén ruhában szelik a habokat. (E sorok írója kíváncsiságképpen belevetette magát a tóba, s annak hőfokát inkább 12-nek érezte…) Szerdán öt kilométeren mérkőztek meg, és a 21 éves veszprémi fiú szinte végig vezetve eljátszadozott a mezőnnyel, és megszerezte hazánknak az ötödik Eb-aranyat ebben a szakágban.

„Így terveztük, az öt kilométer túl rövid ahhoz, hogy taktikázzunk, esetleges hibákat korrigáljunk, Kristófnak az élen kellett haladnia, és utána elővenni a taktikai elemeket. Ezt egy rövid szakasz kivételével meg is valósította, amikor pedig a francia Raymond megelőzte, akkor a lábvizén pihent. Majd visszavette a vezetést, és nem is adta ki a kezéből” – mondta Szokolai László (természetesen nem a korábbi kiváló labdarúgó), „Raso” edzője.

„Az utolsó félkörben kellett megindulnom, ami előtte volt, az nagyjából magától ment – értékelt az újdonsült Európa-bajnok. – A végére tartalékoltam, kicsit féltem a franciáktól, de szerencsére most én voltam a gyorsabb. Remek szezont futok, még a 10 és a 25 km hátravan, de az előbbin a nagy esélyes holland fiú pihenten fog indulni, ma nem úszott.”

Glasgow-ban, a Tollcross-uszodában is remekül alakultak a dolgok. A női 200 hát középfutamában Burián Kata újabb egyéni csúcsot repesztett, a második legjobb idővel lett finalista. „Eddig minden olyan, mint egy álom, nagyon erősnek érzem magam” – mondta Plagányi Zsolt tanítványa.

Ha már Plagányinál tartunk: az ősz mester legnagyobb klasszisa, Cseh László – ahogy megjósoltuk – látványosan összeszedte magát a 100 méter pillangóra. A középfutamban olyan három utolsó karcsapást tett levegővétel nélkül, és annyira tökéletes volt a célba érkezése, hogy arról oktatófilmet lehetne forgatni. A negyedikről az első helyre tempózott, 51,65 mp-es ideje a legjobb, Milák Kristóf a negyedik idővel döntős.

„Még mindig nem az igazi, fejben továbbra sem tudom összeszedni magam” – mondta Cseh csodás versenyzése után, és az ember nem érti, hogy két évtizedes rutinnal a karjaiban miért mindig félig üres a pohár Lacinak, és miért nem félig (vagy egészen) tele?

Hosszú Katinkának szerdán színültig tele volt: sorozatban ötödször is Európa-bajnok lett 200 méter vegyesen, de hogyan! 150-nél még csak negyedik volt, de olyan utolsó 50-et repesztett gyorson, hogy senki sem tudott lépést tartani, s az olasz Cusinato előtt 8 századdal győzött! Ideje, a 2:10,17 perc tőle közepes, ennél négy másodperccel jobb idővel tartja a világcsúcsot, de mindez kit érdekel?

„Ez a tizennegyedik Eb-aranyam mást jelent, mint a többi tizenhárom, sikerült ebből az évből is tanulnom, még ilyen felkészüléssel is tudtam nyerni. Ugyanúgy tudok küzdeni, mint eddig. Ma sikerült bizonyítanom, hogy van még bennem tartalék, de még egyszer nem akarok úgy szenvedni, mint most az utolsó tíz méteren. Ez a győzelem jelképezi az idei év szenvedéseit, küzdelmeit. Hétfőtől edzések, majd világkupa, rövid pályás vb!” – összegzett a háromszoros olimpiai bajnoknő.

Rossz hír a vetélytársaknak: Katinkát nem lehet megtörni.

Úszás, Európa-bajnokság, győztesek, férfi 800 m: 1. Mihajlo Romancsuk (ukrán) 7:42,96 perc; női 100 m gyors: 1. Sarah Sjöström (svéd) 52,93 mp; férfi 50 m mell: 1. Adam Peaty (brit) 26,09 mp; férfi 200 m hát: 1. Jevgenyij Rilov (orosz) 1:53,36 perc, Európa-csúcs; női 200 m vegyes: 1. Hosszú Katinka 2:10,17 perc, …8. Jakabos Zsuzsanna 2:13,37; mix 4×100 m gyorsváltó: 1. Franciaország 3:22,07 perc, …6. Magyarország (Németh, Kozma, Jakabos, Verrasztó E.) 3:29,30. Nyílt víz, férfi 5 km: 1. Rasovszky Kristóf 52:38,9 perc, …10. Székelyi Dániel 53:12,5.