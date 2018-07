A japánok kapitánya le van sújtva

A japán válogatott nagyon közel volt ahhoz, hogy története során először bejusson a legjobb nyolc közé a labdarúgó-világbajnokságon, de a 94. percben kapott góllal végül alulmaradt a belgákkal szemben. Szövetségi kapitányuk, Nisino Akira nem tudta palástolni csalódottságát, s bevallotta, hogy le van sújtva.

Az esélytelenebbnek tartott ázsiai csapat úgy kapott ki a hétfői nyolcaddöntőben, Rosztov-na-Donuban, hogy 2-0-s előnyt tékozolt el. Ez a harmadik alkalom, hogy Japán nem tudott továbblépni a 16 közül, de ilyen közel talán még soha nem állt a továbbjutáshoz. A játékosok közül többen térdre rogytak és sírtak a lefújást követően, az öltözőben pedig csak álldogáltak, s nem tudták, mitévők legyenek.

„Mondtam nekik, hogy tusoljanak le” – árulta el a szövetségi kapitány. A szakember felidézve a meccsen történteket úgy fogalmazott: nagyon jól kezdtek, és nem számított arra, hogy így végződik a csata. „Vezettünk és a kezünkben volt a győzelem, nem vártam ilyen végeredményt. Szembesültünk a belga keret mélységével és Belgium erejével. Ezt éreztem a lefújáskor” – mondta keserűen Nisino Akira.

A gól nélküli első félidőt követően a világranglistán 61. japán együttes az 52. percre 2-0-s előnybe került, de a FIFA rangsorában harmadik belgák a második játékrész közepén öt perc alatt egyenlítettek, a 94. percben pedig egy kontra végén a győzelmet érő találatot is megszerezték. „A mérkőzésen úgy éreztem, nincs különbség a két csapat között. A játékosaim az egész torna alatt nagyon pozitívak voltak, sokkal inkább, mint korábban. Még egy olyan gárda ellen is, mint Belgium. De mégis volt különbség” – fogalmazott a szakvezető, elárulva azt is: egyelőre nem tudja, hibázott-e a hétfői találkozón, kezében tartotta-e az irányítást.

„Két góllal vezettünk, és mégis kikaptunk. Nem a játékosokon múlott. Talán én vesztettem el az irányítást. Amikor Belgium belőtte a harmadik gólját, magamat okoltam, és megkérdőjeleztem a taktikámat” – tette hozzá. A 22 mérkőzés óta veretlen Belgium a pénteki negyeddöntőben az ötszörös vb-aranyérmes Brazíliával találkozik Kazanyban.