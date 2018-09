A gigászok elbuktak, Nagy Ádám remekelt

Nem mindennapos történet – egész pontosan 2015. január 4-én, tehát 1361 nap után fordult elő újra az, ami szerda későn este megtörtént. Egész biztosan világszerte tíz- vagy akár százezrek tépték el dühösen a fogadószelvényüket, amikor megtudták, a nagy esélyes Real Madrid és Barcelona ugyanazon a napon egyaránt kikapott a spanyol labdarúgó-bajnokságban.

A nagy esélyest persze lehet árnyalni, hiszen a Sevilla – különösen hazai környezetben – mindenkire veszélyes lehet, ám arra azért senki sem számíthatott, hogy a világhírű Real Madridot egy félidőn belül, huszonkét perc alatt három gólt szerezve gyakorlatilag megsemmisíti. Márpedig ez történt, a szünetig megrogyasztott fővárosi csapat képtelen volt lábra állni, a házigazdáknak pedig tökéletesen megfelelő volt a 3-0 végeredménynek is. A madridiak vezetőedzője, Julen Lopetegui elismerte a mérkőzés után, hogy csapata megérdemelte a vereséget.

„Nagy nyomást akartunk helyezni a Sevillára, de ebből semmi sem sikerült, az ellenfél pedig végig jobban futballozott. A kudarcunk a spanyol liga erejét is jelzi, nekünk pedig most az a dolgunk, hogy ugyanúgy készüljünk a szombati rangadóra az Atlético Madrid ellen, mintha most nyertünk volna, a Real Madrid nem küzdhet önbizalomhiánnyal.”

Ennél jóval nagyobb meglepetés a Barcelona veresége, mivel a címvédő a szerda estig az utolsó helyen álló, tudását és lehetőségeit tekintve szerény képességű, csak uborkatermelőknek csúfolt – tényleg ez a csapat beceneve – Leganés áldozatává vált. A katalánok jól kezdtek, Lionel Messi szép passzából Couthino révén már a 12. percben megszerezték a vezetést, úgy látszott, semmi sem veszélyezteti a kötelező győzelmüket, ám ezt túl korán elhitték. Elégedetten ráültek az eredményre, aztán amikor a házigazdák 69 másodperc alatt megfordították az állást El Zhar és Oscar góljaival, addig hüledeztek, amíg vége lett a mérkőzésnek.

A hazai győzelemből oroszlánrészt vállalt Ivan Cuéllar kapus, aki később arra panaszkodott, hogy a Barcelona sztárjai még csak nem is gratuláltak legyőzőiknek. „Mi csak a Leganés vagyunk, egy szerény kis csapat, de szeretem, ha azok a játékosok, akik hozzászoktak az állandó sikerhez, és olykor kikapnak, utána gratulálnak a másik csapatnak. A Barca játékosai ezt most nem tették meg, közülük egy sem jött oda hozzánk kezet fogni, pedig megtehették volna, és ez csúnya volt a részükről.”

Ernesto Valverde nem játékosainak a fair play-díja, hanem a teljesítménye miatt aggódott, a katalánok mestere kissé csalódottan nyilatkozott a 2-1-es vereség után:

„Ilyen a futball, és olykor nehéz megmagyarázni, mi miért történt a pályán. Irányítottuk a játékot, de az ellenfél talált rajtunk sebezhető pontot. Hat fordulóban öt pontot vesztettünk, ez a mi esetünkben nagyon sok.”

Sergio Busquets, a csapat középpályása ehhez önkritikusan annyit tett hozzá, hogy a Girona elleni döntetlennél lehetett kifogásuk egy jogtalan kiállítás utáni emberhátrány miatt, most viszont nincs ilyen, tizenegyen veszítettek tizenegy ellen – a Barcelona szombaton hazai pályán az Athletic Bilbao ellen javíthat.

A Bundesligába ruccanva a tények kedvéért meg kell említeni, hogy a Leip­zig Gulácsi Péterrel a kapuban 2-0-ra legyőzte a Stuttgartot, ám ennél érdekesebb előrenézni, ma este ugyanis (20.30, Sport 1 TV) Dárdai Pál Herthája a Bayern Münchent fogadja, és könnyen lehet, lesz a pályán is magyar, hiszen a hét közben ifjabb Dárdai Pál helyet kapott a berliniek kezdőcsapatában.

Angliában a Ligakupában csapott össze a Liverpool és a Chelsea az Anfield Roadon, és a londoniak hátrányból nyerve jutottak a tizenhat közé. A bajnokságban még hibátlan Liverpoolban több olyan futballista is lehetőséget kapott, akik eddig kevesebbet játszottak az idényben. A Premier League rangadóján szombaton Jürgen Klopp menedzser nyilván a legerősebb csapatát küldi pályára, számára a motiváció kézenfekvő: az ellenfél a Chelsea lesz, ezúttal a Stamford Bridge-en…