A FARE okkal gratulált most a Fradinak

Eddig nemigen lehetett jónak nevezni a magyar futballszurkolók és a FARE kapcsolatát, az inkább szomorú emlékeket idéz fel.

A Football Against Racism in Europe, magyarul Futball a Rasszizmus Ellen Európában nevű szervezet nálunk öt éve vált ismertté, miután 2013. augusztus 15-én a Magyarország–Izrael mérkőzésen egy kisebb csoport antiszemita rigmusokat skandált már az izraeli himnusz alatt, majd a mérkőzésen többször is. A FIFA majdnem fél évvel később lesújtott, elsősorban a FARE jelentése nyomán súlyosan megbüntette a magyar szövetséget: 2014 tavaszán a Magyarország–Románia világbajnoki selejtezőt zárt kapuk mögött kellett lejátszania a válogatottnak, az MLSZ-t pedig negyvenezer svájci frankos büntetés befizetésére kötelezte.

2015. szeptember 4-én a FARE ismét rögzítette és jelentette azokat az incidenseket, amelyek a magyar–román Eb-selejtezőkön történtek a lelátón. Az UEFA emiatt első fokon zárt kaput rendelt el a következő, Feröer szigetek elleni selejtezőre, majd később az ítéletet felfüggesztette.

A múlt héten ismét izraeli csapat szerepelt Budapesten, a Maccabi Tel-Aviv volt a Ferencváros ellenfele az Európa-liga selejtezőjében. A Magyar Idők is beszámolt róla, hogy a magyar klub vezetőinek sikerült megértetniük a szurkolóikkal, hogy a legkisebb botránynak is súlyos lehet a következménye, és az úgynevezett kemény mag az egész mérkőzésen példamutatóan és sportszerűen kizárólag a saját csapatának a buzdításával foglalkozott.

Ehhez gratulált kedden a közösségi oldalán a FARE.

A hangulatot csodálatosnak írja le, és elismerését fejezi ki azért, hogy a klub tökéletesen felkészítette a szurkolóit, azt pedig megköszönte, hogy a Fradi a találkozó napján megemlékezett Tóth-Potya Istvánról, a klub mártírhalált halt, zsidó származású játékos-edzőjéről.