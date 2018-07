A labdarúgása a közös nyelv

Kovács Ervin elsősorban a régi barátok kedvéért jött haza Belgiumból

Gyerekként a Fradinak szurkolt, ám Alsópetényben az Újpest fedezte fel, így az érzelmek már odakötik, dacára annak, hogy néhány évet a Bp. Honvédban is lehúzott. Légióskodott és évtizedeket élt Belgiumban. Kovács Ervin alapembere volt az 1984-ben Eb-t nyert ifjúsági válogatottnak, 24-szer szerepelt a felnőttválogatottban, és visszavonulása után eltűnt szem elől.

– Az interneten mindössze annyit lehet megtudni önről, hogy tavaly február vége óta az Újpest utánpótlásában dolgozik. Ha a múltját és a tapasztalatait nézzük, kielégíti ez a munka?

– Nagyon élvezem! Gyerekkori barátom, Víg Péter feladata volt a csapat megszervezése, de ott van Szabó György, Mundi Viktor, Komódi László vagy éppen Füle Antal, akikkel együtt cseperedtem fel, és most velük együtt dolgozhatok, ami óriási ajándék az élettől.

– Melyik csapat az öné?

– Nincs csapatom, a védőkért zajló munkáért vagyok felelős több korosztályban csapatrészenként és egyénileg is.

– Korábban Belgiumban is ezt csinálta?

– Igen. Ott régóta bevett gyakorlat, hogy más és más foglalkozik a különböző posztokon szereplő fiatalok képzésével, és ott is hozzám tartoztak a klubjaimban a hátvédek.

– Ez a gyakorlat is a belga futball titkának a része? Emiatt bukkannak fel Európa-szerte az országban nevelkedett tehetségek, és tartozik a világ elitjébe a válogatott?

– Bizonyára ez is, de ne várjon tőlem nagy titkokat. A belga klubok nagy része remekül ráérzett egy kivételes generáció érkezésére, ezt a helyzetet kiválóan kezelte. Kérdés, hogy ha ezek a játékosok kifutnak, a nyomukban érkezők is lesznek-e ennyire jók.

– Kézenfekvő a kérdés: mit csinálnak sokkal jobban ott, mint mi itt?

– Nagyobb az edzések intenzitása, mert élesebb a versenyhelyzet, nagyobb a konkurencia minden csapatban és poszton. Jobbak az egyes játékosok menedzselésében is. A mai válogatottak egy része néhány éve nem is tartozott a korosztálya legjobbjai közé, de úgy foglalkoztak velük, hogy képesek voltak fejlődni, nem adták fel, és most ott tartanak, ahol. Fontos, hogy hosszú távra terveznek, és hagyják dolgozni a szakembereket, nem kapkodnak állandó váltásokkal. Emellett a futball presztízse és szerepe jóval jelentősebb, mint nálunk. A vallonok és a flamandok finoman szólva nem esznek egymás tenyeréből, a hétköznapokon szinte szóba sem állnak egymással, de ha a válogatottról van szó, akkor egy nemzetté olvadnak össze. Állandóan szét akarnak szakadni, némi túlzással Belgiumot a futball tartja össze.

– Mi hozta haza másfél éve?

– Az a lehetőség, hogy a barátaimmal dolgozhatok. Amikor a Beerschothoz szerződtem, huszonhat éves voltam, és csak egy-két esztendőnyi légióskodásra gondoltam. Aztán a visszavonulásom után ottragadtunk, a két gyerekünk most is ott él. Vácott megvolt a lakásunk, Víg Peti győzködött, aztán belevágtam.

– Szokott még játszani, mondjuk az öregfiúkban? Ötvenegy évesen ez nem lenne kivételes.

– Ó, dehogy! Örülök, ha meg tudok mutatni egy gyakorlatot, a sokszor műtött lábaim ennél többet nem engednek. Különösen Belgiumban mindig türelmetlen voltam egy-egy sérülés után, korán mentem vissza a pályára, és ez rendre megbosszulta magát.

– Háromszoros magyar bajnok, egyszeres kupagyőztes, ifjúsági Európa-bajnok, huszonnégyszer játszott a válogatottban, külföldön is elismert labdarúgó lett. Elégedett?

– Mindig van hiányérzetem. Amikor húszévesen válogatott lettem, még nem szolgáltam rá, amikor a legjobb formámban játszottam Belgiumban, és megérdemeltem volna, nem hívtak, majd amikor mégis, akkor szétment a térdem. Utána pedig nagy kihívásokról már szó sem lehetett.