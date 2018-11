250 nap múlva rajtol a 15. Maccabi Európa Játékok Budapesten

Kereken 250 nap múlva, 2019. július 29-én kezdődik Budapesten a 15. Maccabi Európa Játékok, amelyre több mint 30 ország 2716 sportoló már benevezett, de a szervezők remélik, hogy a résztvevő országok nemzetek eléri majd a 40-et.

Deutsch Tamás, az MTK elnöke, a Védnöki Testület vezetője a játékok kapcsán szerdán rendezett szakmai konferencia szünetében tartott sajtótájékoztatón emlékeztetett rá, hogy ez lesz minden idők legnagyobb magyarországi felnőtt multisport rendezvénye, amelyen az ép sportolók 27, a parasportolók két sportágban versengenek majd.

Heisler András, a MAZSIHISZ elnöke kiemelte: Magyarországon él Közép-Kelet-Európa legnagyobb, mintegy 100 ezres zsidóközössége, amelynek számára a Maccabi Európa Játékok nemcsak sport-, hanem legalább annyira fontos kulturális és vallási esemény is lesz. Hozzátette: a rendezvénysorozat jól illeszkedik a MAZSIHISZ új törekvéséhez, amely a világra nyitott sokszínű zsidóságról szól, ezért a szervezet anyagilag, érzelmileg és a gyakorlati munkában is támogatja a játékok megrendezését.

Jusztin Ádám, a Maccabi Vívó és Atlétikai Club elnöke közölte: a jövő évi játékokon minden eddiginél népesebb, több mint 250 fős magyar versenyzői delegáció fog részt venni, a házigazda együttes szinte minden sportágban képviselteti magát. Jelezte, korábban maximum 150 magyar sportoló vett részt a hasonló Maccabi Játékokon, s felidézte, hogy az itt élő zsidó közösség tagjai az elmúlt bő évszázadban Hajós Alfrédtól kezdve mind a magyar, mind a nemzetközi sportéletben kiemelkedő sikereket értek el.

Deutsch Tamás kifejtette, hogy az eredetileg tervezett központi helyszín, a Kerepesi úti MTK Sportpark az előkészületek elhúzódása miatt csak 2020-2021-re fog megvalósulni, emiatt a játékok helyszíneit újra kellett tervezni.

Mint elhangzott, a legtöbb versenyt a Ludovika Campusban rendezik majd meg, de a nyolc budapesti helyszín között ott lesz még a Hajós Alfréd Sportuszoda, a Bp. Honvéd Dózsa György úti vívóterme, amely egykor zsinagógaként működött, míg az Orczy-kertben koncerteket, kiállításokat, közösségi programokat tartanak majd. Lesznek vidéki helyszínek is, a golfversenyeket Alcsútdobozon, a kerékpáros eseményeket Kincsesbányán fogják lebonyolítani.

A sportvezető hangsúlyozta, hogy a rendezésben együttműködnek a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Magyar Paralimpiai Bizottsággal, valamint a sportági szakszövetségekkel.

A sajtótájékoztató keretében mutatták be az esemény egyik arcát, Sterck Laurát, aki a 2017-es haifai Maccabi Világjátékokon karate formagyakorlatban a felnőttek között aranyérmet nyert. A versenyző kijelentette, hogy a jövő évi játékokon is részt kíván venni, sőt, kumitében, azaz küzdelemben is rajthoz áll majd. Sterck Laura dicsérte a Maccabi Világjátékok hangulatát, amelyen számára hatalmas, felejthetetlen élmény volt részt venni, mert a rendezvény kapcsán sok barátra lelt a zsidó közösségben.

Újságírói kérdésre válaszolva Deutsch Tamás azt mondta, hogy a magyar versenyzőktől 5-8 aranyat, s összességében 30 érmet vár a 2019. augusztus 7-én záruló 15. Maccabi Európa Játékokon.