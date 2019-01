Tesco: aktívan az élelmiszer-pazarlás ellen, felelősséggel a rászorulókért (x)

Az élelmiszer-hulladék csökkentése életbevágó kérdés: az ENSZ adatai szerint egy év leforgása alatt a világon megtermelt élelmiszerek egyharmada lesz hulladék. Az EU tagállamaiban 100 millió tonna élelmiszert dobnak ki, míg Magyarországon 1,8 millió tonna élelmiszer-felesleg keletkezik. Ezért is fontos, hogy a Tescóhoz hasonló vállalatok fellépjenek az élelmiszer-pazarlás ellen, és a rászorulók támogatásából is kivegyék a részüket. Hevesi Nóra, a Tesco kommunikációs vezetője szerint egy vállalat értékét az határozza meg, hogy mennyit ad vissza a közösségeknek.

Mikor kezdődött Magyarországon a Tesco élelmiszer-pazarlás elleni harca?

Hevesi Nóra: 2007-ben. Azóta működünk együtt a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, 2014-ben pedig elindult az élelmiszer-felesleg napi szintű gyűjtése is. Az Egyesület segítségével 2018 végére a 205 magyarországi áruházunkból már több mint 160-ban vezettük be az élelmiszermentő programot, és 200-nál is több szervezeten keresztül juttatjuk el az élelmiszer-felesleget a rászorulóknak. 2014 óta közel 18 ezer tonna élelmiszert adtunk át, ami csaknem 45 millió adag ételnek felel meg.

Közép-Európában az első és egyetlen kiskereskedelmi láncként tesszük közzé éves jelentés formájában a működésünk során keletkező élelmiszer-hulladék mennyiségét. Stratégiai terveink szerint 2020-ra a közép-európai áruházaink készen állnak arra, hogy jótékony célra adják át a keletkező élelmiszer-felesleget.

Milyen típusú élelmiszereket tudnak megmenteni?

HN: A már nem eladható, de még fogyasztható, belső pékségben sütött- és lédig pékárukat, illetve zöldségeket és gyümölcsöket. Fontos hangsúlyozni, hogy csak emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszereket adunk át, amelyek nem penészesek, nem erjedtek, nem szennyezettek.

A Tesco még hogyan támogatja a rászorulókat?

HN: Az Élelmiszerbank Egyesület munkáját további programokkal is támogatjuk: tavaly például már 11. alkalommal csatlakoztunk a szervezet karácsonyi adománygyűjtéséhez. A vásárlók önzetlen felajánlásainak köszönhetően közel 200 tonna adományt gyűjtöttünk, amit további 21 millió forinttal egészítettünk ki. Az elmúlt 2 évben ezen túl közel 70 millió forinttal támogattuk az Egyesületet, 2018 novemberében pedig élelmiszermentésre szolgáló kisteherautót adományoztunk a Hajdú-Bihar Megyei Élelmiszerbank Egyesületnek.

Az Élelmiszerbank mellett az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül is támogatjuk a rászorulókat. Stratégiai partnerként évről évre támogatjuk a Felhőtlen Gyermekkor kampányt, tavaly pedig már kilencedszer vettünk részt a szeretet.éhség. adománygyűjtésben. Nagy büszkeségem, hogy 16 ezer munkatársunkkal mi vagyunk az ország legnagyobb adománygyűjtő csapata: tavaly is több mint 66 millió forintot gyűjtöttünk.

Láttuk, hogy folytatódik az „Ön választ, mi segítünk” program is.

HN: Az ötödik fordulóra közel 300 pályázat érkezett. A vásárlók január 21. és február 17. között szavazhatnak a kezdeményezésekre. Az eddigi fordulókban közel 100 millió forinttal támogattunk több mint 300 szervezetet. A támogatott programok mindegyike a helyi közösségek fejlődéséhez járult hozzá, így például látássérülteknek szóló főzőtanfolyam, segítő kutyák kiképzése, játszóterek és mezítlábas ösvények megépülése, valamint sok egészségügyi szűrés és sport-, illetve közösségi program is megvalósulhatott. Nagy öröm, hogy olyan szervezetek is pályáznak, akik az élelmiszermentésben vesznek részt vagy szeretnének részt venni.