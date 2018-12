Zakók után mellény

Sárga láthatósági mellényben feszít az MSZP Facebook-oldalán a baloldal három kiválósága, Ujhelyi István, Tóth Bertalan és Karácsony Gergely – nyilván a párizsi sárga mellényesek sikerén felbuzdulva. Bár a friss közvélemény-kutatások is indokolnák a láthatósági mellény viselését…

Azt írják: „Ami Párizsban sikerült, az Budapest utcáin is sikerülni fog!” (Mondjuk, ezt nem nagyon értem, ugyanis odaát épp a hozzájuk hasonló illuzionisták miatt vonultak utcára a tömegek.) „Minden lehetséges eszközzel tiltakozunk egészen addig, amíg meg nem állítjuk Orbánt!” – tájékoztat a hadüzenet. Tóth Bertalan szerint a kormány titkos paktumot kötött a „rabszolgatörvény” miatt a multicégekkel, de ők (mármint Totyáék) küzdeni fognak, hogy a magyar munkások írják a munka törvénykönyvét. Ez azért érdekes, merthogy ugyanők kormányon pont fordítva csinálták: gladiátorként küzdöttek a multivállalatok profitmaximalizálásáért és a társadalom kifosztásáért. Hm.

Mindenesetre most ez a látványtrió alakítja a jogfosztott, kisemmizett magyar kisembert. Volt már ilyen: pár éve a legendás éhségmenet élén például egy 300 milliós kisemmizett, Simon Gábor vitte a zászlót. (Szebb idő esetén talán Falus-Vödrös Ferenc ütős attrakcióját is bedobják…) Jobb érzésű kukások mindenesetre már most kikérik maguknak a mellényes párhuzamot. Egy kommentelő szerint Ujhelyiék vörös kényszerzubbonyban jobban festenének. Megjegyzem, a mellényes produkció a Mércén uszító Jámbor Andrásnak sem tetszett igazán: „Ez így nem politizálás, hanem divatbemutató! – fakadt ki mérgesen.

– Nem Párizst csináltok, hanem idiótát magatokból!” Szerinte körbe kellene barikádozni a Fidesz-székházat, a szavazás napján pedig az lenne logikus, ha a tömeg körbevenné a Házat, és nem engedné be a képviselőket.

Még hogy nincs programja a baloldalnak…!