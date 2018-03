Vircsaft

Ember legyen a talpán, aki most, bő hónappal az országgyűlési választások előtt kiigazodik az ellenzéki táboron. Hogy ki kivel és kivel nem, és kivel csak abban az esetben, ha az nem áll össze egy másikkal, aki viszont a harmadikkal szeretne, de csak amennyiben az visszalépteti a jelöltjét az ő javára, de azt is csak abban az esetben, ha… És így tovább.

És ez még kacifántosabb lesz, ahogy közeledünk április nyolcadikához. Tegnap például arról jött hír, hogy az MSZP tárgyalni fog a koor­dinált indulásról az LMP-vel, merthogy Szél Bernadett megkereste a szocikat – s mellesleg borzalmasan mérges, hogy mindez kiszivárgott.

Mondjuk, ezen nem is lehet csodálkozni, elvégre korábban az LMP kifejezetten a szocialisták ellenében határozta meg magát. (Talán az alapító okiratba is belekerült ez a passzus.) Pár hete még habzó szájjal le is árulózták a hajdan LMP-s Karácsony Gergelyt, amiért miniszterelnök-jelöltséget vállalt az MSZP-nél.

Megjegyzem, már egy Jobbik–LMP légyott sem elképzelhetetlen, erre Vona Gábor pártvezér tett utalást kedden az ATV-ben: – Az LMP-vel, a Momentummal, az új politikai formációkkal nyitottak vagyunk az együttműködésre – nyilatkozta az ajatollah, és ez azért volt különösen vicces, mert jobbkeze, Dúró Dóra egy hétfői sajtótájékoztatón még arról szavalt, eszük ágában sincs tárgyalni a „komolytalan” LMP-vel.

(A szocikkal meg aztán végképp nem, hisz azok talán be sem jutnak a parlamentbe.) A show-t persze most is Gyurcsány vitte el, aki a korábban az általa nácinak mondott Jobbik kapcsán kijelentette, ha a többi ellenzéki párt megállapodik Vonáékkal, akkor a DK-nak is „gondolkodni kell”.

– Ez egy végtelenül nehéz, bonyolult erkölcsi-politikai dilemma – sóhajtott gondterhelten Láriferi. Még szerencse, hogy ő az ilyesmiben otthon van…

A nagy kérdés: képes-e a kiigazodni a választó ebben a vircsaftban?