Repülő kacsa

A visszavonult, lemondott, kirúgott stb. LMP-vezetők után minap a párt társelnöki posztjára pályázó Demeter Márta érezte úgy, hogy valamivel neki is fel kell hívnia magára a figyelmet. A pazar smink már édeskevés. Gondolt hát egyet, és írásbeli kérdést nyújtott be a honvédelmi és a belügyminiszternek, mondanák meg, hogyan lehetséges, hogy Orbán Flóra, a miniszterelnök 14 éves lánya a honvédség Airbus A319-es repülőgépén utazik. Az Azonnali.hu persze nyomban rácuppant a témára, és „Miért reptették Ciprusról Budapestre a honvédség gépén Orbán Viktor lányát?” címmel már kürtölte is világgá a „szenzációt”. (Mondani sem kell, a sajtó „demokratikus” fele egy az egyben átvette a sztorit – mögöttük persze már dühöngött is a hülyére vett kommentelő sereg.) Ugyanis nem sokkal a cikk megjelenése után a Honvédelmi Minisztérium közölte: képviselő asszony jókora bakot lőtt, a repülőn ugyanis nem a miniszterelnök lánya utazott, hanem egy másik, egy kétéves Orbán Flóra, akinek az édesapja történetesen egy Cipruson szolgáló magyar százados, aki erre (mármint gyermeke utaztatására) engedélyt kért és kapott feletteseitől. Ezzel egy időben a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményben kérte azokat a médiumokat, amelyek közölték a fals hírt, hogy „az olvasók hiteles tájékoztatása érdekében azonnal töröljék cikküket”. (Zömük fütyült a kérésre.)

Engem legjobban az lepett meg, ahogyan a vaklármázó szépasszony a történtek után nyilatkozott. Azt mondta, a kormány csak ne próbálja szőnyeg alá söpörni a problémát, és ne az újságokat fenyegesse. Amíg az iratok nem nyilvánosak, az egész csak magyarázkodás. Ő különben is a miniszterektől vár válaszokat. Meg vagyok értve?

Mártika egyébként az érdeklődő sajtó számára többnyire elérhetetlen, állítólag kikapcsolta a telefonját. (Én nem kerestem. Mit is mondhatnék neki? Hogy nagyon gáz tetszik lenni?)