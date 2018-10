Nincs Szél-csend

Egy pár hete kelt hír szerint amerikai ösztöndíjas tanulmányútra indul Szél Bernadett. Az LMP korábbi társelnöke a „Női vezetők, a béke és biztonság előmozdítása” elnevezésű tanulmányúton vesz részt – az esemény célja egyebek mellett a nők szerepének vizsgálata a konfliktuskezelés és a béketeremtés területén. Hogy tudatos volt-e a témaválasztás az LMP-csatateret megjárt politikus asszony részéről, nem tudjuk

– sőt azt sem, megvolt-e már a tanulmányút, vagy csak ezután következik.

A fentiek ismeretében talán nem véletlen Szél Bernadett minapi Facebook-bejegyzése: „Rákérdeztem az Oktatási Hivatalnál, folyik-e vizsgálat a CEU ügyében annak kapcsán, hogy megfelel-e az egyetem a törvényi feltételeknek. Mire azt a választ kaptam: nem, majd 2019. január 1-je után fognak vizsgálódni. Megkérdeztem a külügyminisztert és az emberi erőforrások miniszterét is, mire várnak, az amerikai oktatási hivatal ugyanis már egy éve igazolta, hogy a CEU Amerikában is folytat képzést. Mindkét helyről azt írták, hogy oktatási vizsgálat folyik.” Bernadett asszony ezek után magának is feltette (sőt le is írta) a kérdést: „Ha az Oktatási Hivatal nem csinál semmit, de akkor pontosan ki vizsgál mit és hol, ha nem az az intézmény, akinek erre hatásköre lenne? […] Ez téboly.” Én meg abban látok tébolyt, hogy hősnőnk úgy okoskodik: ha a hivatal nem az ő ügyével foglalkozik, akkor „nem csinál semmit”. A hivatalt ugyanis kizárólag azért alkották, hogy reggeltől estig CEU-nyavalyákkal foglalkozzon, mással se. Ha nem ezt teszi, akkor az ott dolgozók nyilván a lyukat nézik a levegőben, esetleg szimplán az ülepüket vakarják. Egy kommentelő ezt írja: „Detti fél, hogy Demeter Márta kezdi lehagyni a hülyeségi versenyben, ezért belehúzott.” Ez is jó végszó, bár én cifrábbat terveztem.