Nagy nevettetők

Ellenzékváltó hangulat címen a Grund kocsmában tartotta legújabb rendezvényét a Tabumentes Országmentés Csoport nevezetű felekezet. Az nem derült ki a tudósításokból, hogy ittak-e a műsor előtt valami keményet a szereplők, és ha igen, mennyit, mindenesetre nagyon vicceseket mondtak. Régen röhögtem ekkorákat.

Már az esemény parádés szereposztása garantálta a jókedvet – Hódmezővásárhely kenetteljes polgármestere, Márki-Zay Péter, az áprilisban alakult Mi vagyunk a többség! nosztalgiacsoport megálmodója, Lányi Örs és a „mértékadó” Political Capital munkatársa, László Róbert frappáns tereferéje már-már a néhai Heti Hetesre emlékeztetett.

Nekem különösen a stand-upos Lányi Örs monológjai tetszettek – még ha azokat eredetileg nem is viccnek szánta. Örsről tudni kell, hogy jövendőmondóként kezdte a humorista pályáját, közvetlenül a tavaszi választás után. (Olyan nevettetőkkel együtt lépett színpadra, mint Gyetvai Viktor, a lánglelkű diákvezér, Homonnay Gergely macskatartó vagy a szocialista Gurmai Zita kétségbeejtő fia, Gulyás Balázs.)

Örs legderűsebb beszólásán még ma is a térdemet csapdosom. Valahogy így hangzott: „Nem kell, hogy négy évig kitartson a lendületünk, ez a rendszer hamarabb összeomlik. (…) Megmozdulásunk hatalmas szikra, amely beindítja a nagyvárosokban és a falvakban a tüntetéseket, amit majd sztrájkok sora követ…” A publikum épeszű fele dőlt a nevetéstől. A hülyébbik áhítattal hallgatta.

Most is frenetikus volt az Örs. Ilyet mondott: „Amit mi elindítottunk az első tüntetésen, azt a tüzet, amelynek még megvan a hamuja, fel kell éleszteni! Probléma viszont – emelte fel mutatóujját –, hogy a magyar emberek úgy érzik, most jobban élnek. Vagyis nem érdekük, hogy a rendszer megbukjon.” Már csak azt nem tudom, szegény Lányi Örs tudja-e, hogy milyen vicceseket mond.